Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Donald Trump informó que Venezuela comprará "exclusivamente" productos estadounidenses bajo “nuevo Acuerdo Petrolero”

Donald Trump señala que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos.
Donald Trump señala que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos. | Fuente: EFE | Fotógrafo:
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Donald Trump precisó que las compras incluirán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos que serán destinados a mejorar la infraestructura energética de Venezuela.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Venezuela adquirirá exclusivamente productos fabricados en su país con el dinero proveniente de “nuestro nuevo Acuerdo Petrolero”.

A través de su cuenta en la red social Truth Social, el mandatario precisó que las compras incluirán productos agrícolas, medicamentos y dispositivos médicos.

Asimismo, señaló que se adquirirán equipos fabricados en los Estados Unidos, los cuales estarán destinados a mejorar la infraestructura energética y la red eléctrica de Venezuela.  

“En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio: una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos”, sostuvo Trump.

Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo

Donald Trump aseguró el martes que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por Delcy Rodríguez, les entregará 30 a 50 millones de barriles de petroleo que será vendido en el mercado estadounidense. Además, enfatizó que este producto se venderá y el dinero se usará "en beneficio" del país sudamericano.

"Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como Presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos", escribió el mandatario en su red social. 

Trump indicó que ya solicitó al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute el plan para la venta de este producto que llegará directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos. 

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Donald Trump Estados Unidos Venezuela

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA