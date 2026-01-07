Donald Trump informó que Venezuela comprará "exclusivamente" productos estadounidenses bajo “nuevo Acuerdo Petrolero”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Venezuela adquirirá exclusivamente productos fabricados en su país con el dinero proveniente de “nuestro nuevo Acuerdo Petrolero”.

A través de su cuenta en la red social Truth Social, el mandatario precisó que las compras incluirán productos agrícolas, medicamentos y dispositivos médicos.

Asimismo, señaló que se adquirirán equipos fabricados en los Estados Unidos, los cuales estarán destinados a mejorar la infraestructura energética y la red eléctrica de Venezuela.

“En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio: una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos”, sostuvo Trump.

Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo

Donald Trump aseguró el martes que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por Delcy Rodríguez, les entregará 30 a 50 millones de barriles de petroleo que será vendido en el mercado estadounidense. Además, enfatizó que este producto se venderá y el dinero se usará "en beneficio" del país sudamericano.

"Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como Presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos", escribió el mandatario en su red social.

Trump indicó que ya solicitó al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute el plan para la venta de este producto que llegará directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos.