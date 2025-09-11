Al menos seis universidades reciben amenazas tras muerte de Charlie Kirk

El FBI aseguró que estaba al tanto de las amenazas, pero señaló que no tenía información para pensar que son "creíbles".

Al menos seis universidades históricamente afroamericanas (conocidas como HBCUs, en inglés) de varios estados de Estados Unidos recibieron amenazas este jueves y pusieron a sus estudiantes en alerta, en medio de un clima de tensión tras el asesinato en la víspera del comentarista conservador Charlie Kirk.

Hampton University y Virginia State University en Virginia, Southern University en Luisiana y Alabama State University, en Alabama, pusieron a sus estudiantes bajo confinamiento.

En Georgia, la universidad Clark Atlanta pidió a sus alumnos ponerse a resguardo luego de recibir mensajes intimidantes, mientras que el Spellman College, también históricamente afroamericano, decidió tomar precauciones por su cercanía física al centro educativo, según informaron medios locales.

En un comunicado enviado al medio local WBRZ, el FBI aseguró que estaba al tanto de las amenazas pero señaló que no tenía información para pensar que son "creíbles".

"Seguiremos trabajando con nuestras agencias de seguridad locales, estatales y federales para recopilar, compartir y actuar sobre la información relacionada con amenazas a medida que llegue a nuestra atención", agregó la agencia.

Estas amenazas llegan el día después de que Charlie Kirk, un activista y comentarista político de ultraderecha de 31 años, fuera asesinado en el campus de la universidad Utah Valley.

Investigan asesinato de Charlie Kirk

Las autoridades están investigando el asesinato y el FBI anunció este jueves que ofrecerá hasta 100.000 dólares a quien entregue información veraz que conduzca a la captura de potenciales sospechosos.

Kirk era conocido por sus posicionamientos de ultraderecha, en contra de políticas progresistas en temas como inmigración, derechos LGBTQ+, justicia racial y control de armas.