Charlie Kirk: FBI hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para búsqueda del autor del crímen

La búsqueda del asesino del activista estadounidense, y aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, que falleció el miércoles de un disparo en el cuello, prosigue este jueves con un llamamiento del FBI a la colaboración ciudadana para intentar esclarecer un ataque que se considera "intencionado".

"El FBI está trabajando junto con nuestros socios policiales locales y estatales en Utah para investigar a fondo y buscar justicia en el fatal tiroteo de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley", indicó el FBI en X.

El Buró Federal de Investigaciones compartió un link en el que cualquier persona que tenga información, fotografías y vídeos de lo sucedido puede enviárselas para, en sus palabras, "ayudar a obtener más respuestas".

El formulario compartido (https://tips.fbi.gov/digitalmedia/f4507712a3b2893#googtrans(es)) pide el nombre, apellido, número de teléfono y dirección de correo electrónico de la persona que colabore, y da la opción de enviar archivos y de precisar por escrito los datos de los que se dispone.

The FBI is working alongside our local and state law enforcement partners in Utah to fully investigate and seek justice in the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University. Anyone with information, photos, and video from the incident can help the FBI identity more… pic.twitter.com/JEQ22lIwfv — FBI (@FBI) September 11, 2025

El caso del asesinato

Kirk, de 31 años, era fundador de Turning Point USA, una influyente organización conservadora enfocada en el activismo universitario. Nació en Arlington Heights, un suburbio de Chicago, y fue asesinado de un disparo en un evento al aire libre en un campus universitario de Utah.

La policía detuvo el miércoles a dos personas consideradas sospechosas, pero las liberó después al considerar que no estaban relacionadas con el tiroteo.

"Se cree que el tiroteo fue un ataque intencionado. Se cree que el tirador disparó desde el techo de un edificio hacia el lugar del acto público en el patio estudiantil. No se pueden proporcionar aclaraciones adicionales para proteger la integridad de la investigación", ha afirmado el Departamento de Seguridad Pública de Utah, que comparte con el FBI el liderazgo de las pesquisas.