Automóvil se despistó y terminó dentro de una casa en Las Vegas: conductora cayó en la piscina y salvó de morir [VIDEO]

Un automóvil fuera de control se despistó y terminó dentro de una vivienda de la localidad de Laughlin, en la ciudad de Las Vegas (Nevada), al oeste de Estados Unidos.

Las cámaras de seguridad de la casa captaron el aparatoso accidente, ocurrido la noche del pasado 15 de diciembre, aunque recién se hizo público por la prensa estadounidense.

En las imágenes, difundidas por Fox News; se observa al automóvil destrozar uno de los muros perimétricos de la vivienda, tras lo cual da vueltas de campana hasta terminar en el techo.

Lo más sorprendente es que la conductora salvó de morir de una manera insólita: cuando el coche estaba dando tumbos, la mujer salió despedida, pero cayó directamente en la piscina de la casa, evitando así un golpe mortal.

“Sonó como un tren de carga. Pensé que algo había pasado en la calle y salí para ver todo mi patio trasero destruido. (...) Encontré a la señora flotando en mi piscina”, declaró Cletis Reed, propietario de la casa.



WILD VIDEO! Car goes airborne, throwing female driver into backyard pool in Las Vegas



The suspected drunk driver was not seriously injured.



pic.twitter.com/OYAFAwUxX4 — Breaking911 (@Breaking911) December 30, 2025

Mujer sobrevivió al accidente

El dueño de la casa aseguró que la conductora estaba consciente cuando la sacó del agua. Sin embargo, fue llevada al hospital para ser atendida.

El automóvil, que terminó en el techo de la casa, tuvo que ser retirado con una grúa.

Si bien no se registraron víctimas, los daños causados por este accidente son cuantiosos. El dueño estimó que los costos de reparación bordearán los 300 mil dólares.

