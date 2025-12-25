Texas: ladrones arrancaron cajero automático con ayuda de una camioneta, pero el botín se les cayó durante su huida [VIDEO]

No salió como les esperaba. Con la ayuda de una camioneta, dos ladrones arrancaron un cajero automático de una tienda de la ciudad de Fort Worth, en el estado de Texas (Estados Unidos); pero el botín se les cayó en pleno escape.

Las cámaras de seguridad del negocio captaron el accionar de los malvivientes. Al promediar las tres de la madrugada del miércoles, 24 de diciembre, los delincuentes irrumpieron en la tienda, ubicada dentro de una estación de servicio.

Con la ayuda de un cable conectado a una camioneta, los antisociales lograron desprender el cajero automático. Mientras era arrastrada, la pesada estructura causó gran destrucción en la tienda, derribando anaqueles, comestibles y la mampara de vidrio de la entrada.



😁 The most unlucky robbery of the year



In the U.S., two robbers decided to steal an ATM using their car.



They successfully pulled the money storage out of the store, completely destroying it in the process.



However, the saddest part (for them) came afterward — on their way,… pic.twitter.com/siNXf3n812 — NEXTA (@nexta_tv) December 25, 2025

Robo fallido

Apenas lograron retirar el cajero automático de la tienda, los ladrones emprendieron su huida en la camioneta, arrastrando la pesada estructura, que estaba enganchada con el cable.

Sin embargo, según reporta la cadena Fox News, el cajero automático se desprendió en pleno escape de los ladrones, que se quedaron sin botín.

El citado medio indicó que la Policía ubicó el cajero a unos 800 metros del lugar del asalto. Además, con ayuda de las cámaras de seguridad, identificaron que la camioneta utilizada en el atraco era robada.

La Policía se encuentra investigando el caso, a fin de identificar y capturar a los ladrones, ya que podrían estar relacionados con robos similares ocurridos en el norte de Texas en las últimas semanas.



