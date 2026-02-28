¿Qué se espera del presidente Balcázar y del Gabinete Miralles a poco de las elecciones?: candidatos al Parlamento responden

El último martes, quedó consolidado el Gabinete ministerial del presidente José Balcázar, con un giro inesperado: quien había sido anunciado por el propio Ejecutivo como presidente del Consejo de Ministros, Hernando de Soto, fue reemplazado el mismo día de la juramentación por Denisse Miralles, quien hasta entonces era ministra de Economía.

El cambio ocasionó una serie de polémicas, pues hasta entonces varios congresistas de diferentes bancadas -incluido el titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi- se habían pronunciado favorablemente por la elección de De Soto como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La asunción de Miralles fue interpretada como resultado de la negociación de poder entre fuerzas políticas a cambio de respaldo al Gobierno.

Ante este panorama, candidatos al Parlamento estuvieron esta mañana en Enfoque de los Sábados, para compartir sus expectativas en torno al jefe de Estado y su Gabinete. Los candidatos al Senado, Martha Chávez (Fuerza Popular) y Fernán Altuve (Avanza País); y a diputados, Mauricio Mulder (Apra) y Carlo Magno Salcedo (Ahora Nación) se pronunciaron al respecto.

Martha Chávez: "Había que defender la institucionalidad del Perú"

Martha Chávez reafirmó la decisión de Fuerza Popular de no apoyar la censura a José Jerí que posibilitó la asunción a la Presidencia de Balcázar. En ese sentido, indicó que su partido optó por "defender la institucionalidad del Perú", aunque reconoció que Jerí Oré era "indefendible".

"Cada año, se elige la Mesa Directiva en el Congreso para que ocupen los cargos de la Mesa Directiva y estén dedicados al tema del Congreso. Pero en estas circunstancias, cuando ya se había agotado la plancha presidencial, el nuevo presidente del Congreso tenía que ir a encargarse del Despacho Presidencial. Eso, en estas circunstancias del proceso electoral, del tema climático, de la criminalidad que asola a los peruanos, era una circunstancia muy difícil que exigía responsabilidad", sostuvo.

"Ya el señor Jerí era indefendible por supuesto, pero había que defender la institucionalidad del Perú, la tranquilidad del país, pero por cálculo político, algunos decidieron provocar una sesión extraordinaria para bajarse al señor Jerí y sin haber previsto quién iba a ser luego el reemplazante [...] Fuerza Popular lo que hizo fue advertir, y no se sumó a los pedidos de sesión extraordinaria, ni de vacancia, ni de censura del señor Jerí", remarcó.

Por otro lado, Chávez Cossio sostuvo que postula al Senado porque su partido se lo pidió y que, de llegar a ser elegida, su labor será defender la Constitución.

"Desde el primer momento, voy a, en primer lugar, defender la Constitución. En segundo lugar, estar alerta, como me correspondería desde el Senado […], ver que las leyes que se proponen desde la Cámara de Diputados, sean los más convenientes", destacó.

Entre las medidas que impulsaría en su cargo como senadora, Chávez dijo que buscará privatizar los partidos políticos.

"Como no tendría iniciativa legislativa, pero se formaría parte de una bancada en la que hay senadores, diputados, tenemos por supuesto que hacer las reformas necesarias. Y yo sí creo que hay que privatizar los partidos políticos. Hemos llegado a una circunstancia en que los partidos nos hemos convertido en anexos de la ONPE, en anexos del Jurado Nacional de Elecciones", comentó.

"En Fuerza Popular, todos los días hay un equipo de auditores de la ONPE, fiscalizando si gastamos en darle agua a los trabajadores, fiscalizando si cuando hay una formación de mujeres políticas es valiosa la participación de Luz Salgado o de Martha Chávez. Han llegado a decir en un evento de mujeres y de formación política para mujeres, un auditor de la ONPE a decir: ‘y qué puede enseñar la señora Martha Chávez o la señora Luz Salgado a las mujeres fujimoristas en materia política’ A ese nivel hemos llegado", recalcó.

Altuve: "No se podía sacar a una persona sin consensuar quién debía ser la persona que lo reemplazara"

Fernán Altuve apuntó a que, con la censura de Jerí, debió existir un consenso entre las fuerzas políticas para designar un reemplazo en la Presidencia, aunque, según dijo, "los ímpetus de algunos partidos que están en las elecciones impidieron cualquier posibilidad de conversación y diálogo".

"Yo creo que aquí se han sumado un conjunto de responsabilidades que se originan desde el momento inoportuno para plantear la vacancia, ya planteada la censura que terminó al final de cuentas siendo. Y, por último, si ya era una necesidad política imperiosa y no se podía evitar o demorar, no se podía sacar a una persona sin consensuar quién debía ser la persona que lo reemplazara", indicó.

"Entonces, eso se trató de buscar en una especie de cuarto intermedio con la discusión de si era vacancia o censura, pero los ímpetus de algunos partidos que están en las elecciones impidieron cualquier posibilidad de conversación y diálogo", remarcó.

Altuve Febres señaló que, ya elegido Balcázar, lo que correspondía era que "no gobernara", pero que existiera un premier que representara un "gabinete de unidad nacional".

"Una vez que ya se produjo la situación de la llegada, en mi opinión, inconveniente del señor Balcázar, lo que correspondía era un gabinete de unidad nacional, que no gobernara el señor Balcázar y que se buscase una persona que representase ese gabinete de unidad nacional. Lamentablemente, el señor De Soto creyó que el poder se le iban a dar a él para que él hiciera su gabinete, y lo que se tenía que buscar era ese gabinete de unidad nacional", indicó.

"No tenemos ni el gabinete del señor De Soto, no tenemos ni el Gabinete de unidad nacional y tenemos un gabinete presidencial, que yo creo que no satisface realmente ni a los candidatos ni a los electores ni a los ciudadanos, y no sé si a las fuerzas políticas del Congreso, creo que tampoco. Por lo tanto, es de diagnóstico reservado el resultado. Yo creo que no se puede votar sino por un gabinete de unidad nacional que nos lleve hasta el final", agregó.

Respecto a sus propuestas, sostuvo que con su bancada impulsará la "simplificación administrativa en el Estado", el fortalecimiento de la inteligencia y la recomposición de la Guardia Nacional y la Policía de Investigación Criminal.

Mauricio Mulder: "Lo que yo veo es que hay una anarquía total en el mundo político"

Mauricio Mulder consideró que existe una "anarquía total" en el escenario político nacional, el cual, según adelantó, podría "ponerse peor" con el actual proceso electoral.

"Lo que yo veo es que hay una anarquía total en el mundo político, y esto además va a ponerse peor cuando el proceso electoral ya esté, prácticamente, comenzando y cuando veamos que los ciudadanos no van a poder ni siquiera votar, porque les van a presentar un papel inmenso que no van a ver ahí a la persona que quieren, no la van a poder encontrar, va a ser un caos", consideró.

"Entonces, todo esto para mí es que vamos a ir hacia una colisión de trenes difícil […] El primero va a ser la estructura básica que tiene el Estado peruano. Creo que puede caerse si es que no hay quien lo pueda conducir. Y, en segundo lugar, los mismos partidos políticos que tenemos múltiples problemas y que no los vamos a poder resolver y tampoco va a servir para que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo puedan ponerse de acuerdo. Entonces, tener la posibilidad de hacer una salida política que lleve al país a los próximos 20 o 30 años va a ser sumamente difícil. Y eso solamente lo va a poder hacer el país que vamos a tener que poner en el momento en el que ahora estamos tomando las decisiones de fondo", explicó.

En ese sentido, Mulder señaló que lo que debían hacer los líderes políticos es pedir que el proceso electoral sea limpio.

"Lo que nosotros tenemos que hacer ahora, como dirigentes políticos, es pedir, primero, que el proceso electoral sea limpio, porque puede haber, con mucho dinero, cosas que terminen haciendo que el resultado no sea real, no sea el verdadero. Y eso se puede hacer cuando hay plata como cancha […] en lugares en donde, a veces, la política es solamente una manera de sacar un poco de dinero de alguna de las personas", indicó.

"Y como además van a venir después las [elecciones] municipales y las generales, eso va a ser peor todavía porque vamos a estar, prácticamente, un año entero en proceso electoral interno en el país. ¿Y quién se va a encargar del Ejecutivo? ¿Los que están ahorita? Ni hablar, no hay manera. Entonces, vamos a estar en una situación difícil […] Siempre se dice que, en una situación de crisis, una elección es la que limpia todo y se vuelve a comenzar. Pero vamos a tener elecciones en un proceso donde al Poder Ejecutivo y al pueblo del Perú los vamos a tener en el balcón, diríamos, y no va a haber una transición como debería, y el que gane las elecciones, sea quien fuera, evidentemente va a tener que meter las manos en la parte sucia de la política y tratar de hacer que se haga un consenso grande, sólido, firme. Ojalá se pueda hacer porque en el Perú, generalmente, eso no funciona", destacó.

Salcedo: "En aras de la estabilidad, se ha pretendido mantener a un presidente absolutamente inconveniente para el cargo"

Por su parte, Carlo Magno Salcedo consideró que se pretendió mantener en el cargo a un presidente "absolutamente inconveniente" en "aras de la estabilidad". En esa línea, resaltó que la inestabilidad ha sido generada por quienes controlaron el Parlamento desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

"Aquí ha surgido una palabra que es estabilidad o inestabilidad. En aras de la estabilidad, se ha pretendido mantener a un presidente absolutamente inconveniente para el cargo, como Jerí, como dice Martha Chávez, indefendible. Si era indefendible, qué hacía de presidente", inquirió.

"Pero hay que ver que la inestabilidad no empieza ahora. Yo creo que hay un momento concreto y hay una responsabilidad de un partido importante que recibió el apoyo mayoritario de la población en 2016, Fuerza Popular, y sobre todo su lideresa Keiko Fujimori, al no querer reconocer un resultado electoral adverso para ella, inicia un proceso que lleva a la renuncia obligada de PPK, en lugar de haber construido una coalición de gobierno entre Fuerza Popular, con 73 escaños, y PPK con 17, con 90 votos, cuando los programas eran muy similares, en realidad", sostuvo.

Salcedo destacó que, desde entonces, "seguimos en un contexto en el cual, en realidad, la Presidencia de la República es irrelevante, porque el poder verdadero está en el Parlamento"

"Entonces, a mí sí me llama la atención que, por ejemplo, del lado de Fuerza Popular se acuse a Balcázar de comunista y a Perú Libre, cuando en la Mesa Directiva están hace años juntos, o sea cuando sistemáticamente todos los partidos que están en el Parlamento […] votan sistemáticamente de la misma manera. Han aprobado las leyes pro crimen, han destruido las instituciones del Estado, han copado el Tribunal Constitucional, han copado la Junta Nacional de Justicia, han puesto a un defensor del pueblo que, en lugar de defender al pueblo, defiende a los criminales, como, por ejemplo, cuando le pide al Tribunal Constitucional que derogue la ley de extinción de dominio. Entonces, tenemos un conjunto de partidos que están en el Parlamento, que son los que realmente toman las decisiones", aseveró.

Entre sus propuestas, Salcedo señaló la derogación de "toda la legislación pro-crimen", y reformas en la Policía Nacional, el Ministerio Público y del Poder Judicial.