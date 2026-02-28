Los Mirlos revelan cómo surgió su colaboración con Bomba Estéreo tras estrenar el videoclip de 'Eres Mentiroso'

Los Mirlos y Bomba Estéreo estrenaron el videoclip de Eres Mentiroso, tema que une la selva amazónica peruana con el Caribe colombiano en un mismo pulso sonoro. El lanzamiento, disponible en plataformas digitales, abre una nueva etapa en la proyección internacional de la agrupación peruana.

En el programa En Escena de RPP, Jorge Rodríguez padre y Jorge Rodríguez hijo, integrantes de Los Mirlos contaron que la colaboración se concretó gracias a la productora Revancha.

"Esta producción sale bajo el sello BMG. Ellos tienen todos los contactos y, de alguna forma, se han comunicado con diferentes artistas para grabar", explicó Jorge Rodríguez hijo. "Todos los artistas que fueron convocados aceptaron inmediatamente" agregó Jorge Rodríguez padre, tras adelantar que se vienen otras colaboraciones.

Eres Mentiroso, uno de los clásicos del repertorio del grupo, presenta una nueva versión que mantiene su esencia, pero que incorpora la sensibilidad de Bomba Estéreo con sus texturas electrónicas y ritmos tropicales.

El videoclip se grabó en Sweat Records, una tienda de vinilos ubicada en el barrio de Little Haiti, en Miami, el cual sirvió como escenario para esta colaboración musical.

La trayectoria de Los Mirlos y la cumbia amazónica

Fundada en 1973, en Moyobamba, por Jorge Rodríguez Grández, Los Mirlos se convirtió en el principal exponente de la cumbia amazónica peruana. Su sonido distintivo surgió de la fusión de ritmos de la selva, la cumbia colombiana y el uso de la guitarra eléctrica con efectos de fuzz y delay, emulando sonidos psicodélicos.

Durante la década de los 70, la banda logró su identidad sonora con lanzamientos bajo el sello Infopesa, destacando álbumes como El Sonido Selvático.

Los Mirlos lograron exportar el folklore amazónico a mercados extranjeros mediante giras constantes por Argentina, Colombia y México. Su música trascendió fronteras gracias a éxitos como La Danza de Los Mirlos y Lamento en la Selva, piezas que fueron reinterpretadas por diversas orquestas. La presencia del grupo en festivales internacionales y su capacidad para adaptar sonidos ancestrales a formatos modernos les permitieron establecer una base de seguidores que perdura hasta la actualidad.

Mira la entrevista completa: