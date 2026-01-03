Últimas Noticias
¿Cuál será el destino final de Nicolás Maduro tras su detención en Venezuela? Esto respondió Donald Trump

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos llevó a cabo este sábado
El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos llevó a cabo este sábado "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y dijo haber capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa y haberlos sacado del país. | Fuente: EFE/Composición
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Donald Trump aseguró que, tras la captura de Nicolás Maduro, EE.UU. se encargará de administrar Venezuela "hasta que podamos tener una transición segura".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció en conferencia de prensa sobre la incursión militar en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Respecto al destino del líder chavista y su esposa, Cilia Flores -también detenida en el operativo-; Trump respondió:

"Pronto, Maduro y su esposa enfrentarán el peso total de la justicia estadounidense. Actualmente, están en un buque que está en camino a Nueva York. Eventualmente, se tomará la decisión entre Nueva York o Miami (La Florida)".

El republicano señaló que las pruebas de los cargos contra Maduro "se van a presentar en un tribunal".

Trump expresó su sorpresa sobre el tiempo que Maduro se ha mantenido en el poder, llevando a cabo "una guerra sin cesar en contra de los Estados Unidos".

"(…) amenazando no solamente nuestro pueblo, sino la estabilidad de la región entera. Además de traficar cantidades enormes de drogas ilícitas que ocasionaron sufrimiento y destrucción humana en todo el país", declaró.

"Después de eso, envió pandillas, como el Tren de Aragua, a aterrorizar a comunidades estadounidenses. Estuvieron en Colorado, donde tomaron complejos de apartamentos y cortaron los dedos de los policías. Eran brutales, pero ya no lo son", agregó Trump.

Nicolás Maduro Venezuela Estados Unidos EEUU

