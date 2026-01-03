Donald Trump: “No estoy contento con Putin; está matando mucha gente”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a su homólogo ruso, Vladímir Putin, durante la conferencia de prensa que brindó este sábado sobre la operación de su Administración en Venezuela, que terminó con la captura del líder chavista Nicolás Maduro.

Durante la conferencia, el jefe de Estado fue consultado sobre si mantuvo una conversación con el mandatario ruso acerca de Maduro. Ante la pregunta, Trump expresó su disgusto con Putin. “Yo no estoy contento con Putin. Él está matando mucha gente”, indicó.

Asimismo, Putin expresó que la guerra entre Rusia y Ucrania “nunca debería haber ocurrido” y es un conflicto que heredó de la anterior Admistración, presidida por Joe Biden.

“Yo creo que eso es algo que debería haberse resuelto. Esa una guerra que nunca debería haber ocurrido. Sí yo hubiera sido presidente, nunca hubiera ocurrido. Yo heredé esa guerra. Esa guerra fue Joe Biden, Zelensky, y Putin. Yo entre en esa situación y fue un desastre. Esa guerra es un derrame de sangre, queremos que pare”, indicó.

“Yo pensaba que la [guerra] más fácil [de resolver] sería la de Putin, la de Rusia y Ucrania, pero no fue así. Ambos han hecho cosas feas. Esa es la guerra de Biden, no es la guerra mía”, agregó.

En esa misma línea, Trump mostró su preocupación ante la gran cantidad de soldados de ambos países que pierden la vida en el campo de batalla.

“El mes pasado fue 27 000 y 30 000 soldados matados este último mes. Yo quiero parar eso. Yo logré que la Otan pagara 5 % en lugar del 2 %. Antes nos estaban pagando 2 % ahora 5 %. Les mandamos muchas municiones, misiles y ellos pagan. Los estados unidos no están perdiendo dinero, probablemente estamos ganando dinero. Es lo último que me importa. Lo que yo quiero es que pare todo eso”, aseveró.

Donald Trump dice que “administrarán” Venezuela “hasta que podamos tener una transición segura"

Donald Trump también anunció que su gestión “administrará” Venezuela hasta que se puede garantizar una “transición segura, apropiada y legal” en el país sudamericano.

“Nosotros vamos a gobernar ese país hasta el momento en que podamos tener una transición segura apropiada y legal. No queremos que nadie más entre y tengamos la misma situación que tuvimos por muchos años. Entonces, nosotros vamos a administrar ese país hasta el momento que podamos tener una transición segura, apropiada y legal. Tiene que ser legal porque eso somos nosotros. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano”, señaló.

Asimismo, el jefe de Estado indicó que su Administración “está preparada” para llevar a cabo un segundo ataque en Venezuela.

"Estamos listos para llevar a cabo un segundo ataque mucho más grande. Estamos preparados para una segunda ola. Necesitamos hacerlo. De hecho, presumimos que vamos a necesitar una segunda ola. Pero, ahora no. La primera ola fue exitosa que no necesitamos una segunda ola, pero estamos preparados para un segundo ataque", indicó.