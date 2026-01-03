"Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad": José Jerí se pronuncia tras captura de Nicolás Maduro

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció en sus redes sociales luego de la confirmación de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, tras un operativo ejecutado por Estados Unidos en Venezuela.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el mandatario peruano expresó que "Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad" y que, desde este sábado, 3 de enero, "muchas familias podrán reencontrarse en su país".

En esa línea, sostuvo que el Perú brindará "facilidades para su regreso inmediato, sin importar su condición migratoria".

"Nuestra región también tiene la posibilidad de recuperar su seguridad e iniciar una época de prosperidad (...) De igual manera, reforzaremos aún más la presencia en nuestra frontera para garantizar la tranquilidad y el respeto a los procedimientos", expresó.

Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad. Que pronto se recupere el orden interno con su legítimo presidente y quienes lucharon por este momento. Nuestra región también tiene la posibilidad de recuperar su seguridad e iniciar una época de prosperidad.

Pronunciamiento de Cancillería

Previo a ello, la Cancillería reafirmó en un comunicado su compromiso con los principios del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, destacando la importancia de preservar la paz, la seguridad y la solución pacífica de las controversias entre los Estados.

Además, expresó su preocupación por la delincuencia organizada transnacional, a la cual calificó como “una grave amenaza para la seguridad hemisférica y la estabilidad de nuestros Estados”.