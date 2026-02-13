Elecciones 2026: Contraloría alerta riesgos vinculados al uso de la franja electoral

La Contraloría General de la República informó que ha identificado “indicios de situaciones de riesgo” en el uso de recursos públicos destinados a la franja electoral de las Elecciones Generales 2026, espacio en el que los partidos políticos difunden sus propuestas a través de spots en medios contratados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Representantes de la órgano de control acudieron este viernes 13 de febrero a la sede central del Ministerio Público, en Cercado de Lima, para entregar esta documentación a la Fiscalía Superior Transitoria Especializada en Prevención del Delito

En declaraciones a RPP, el vocero de la Contraloría, Luis Castillo Torrealba, advirtió que las situaciones de riesgo identificadas en torno a la franja electoral podrían impactar directamente en el acceso de la ciudadanía a información clave sobre las propuestas políticas, un elemento fundamental para la toma de decisiones en el proceso electoral.

"La principal situación de riesgo que hemos identificado es que esta demora en la suscripción de los contratos y este retraso en el inicio del proceso, podría afectar el inicio de la franja electoral. ¿Qué significa que el inicio de la franja electoral se limite o se retrase? Es el voto informado. Es ahí donde más de 11 mil spots van a dejar de emitirse porque justamente ya las empresas han decidido en último minuto no participar y tres los partidos políticos han decidido no continuar", indicó.

Además, mencionó que seis medios de comunicación desistieron de contratos que superaban los seis millones de soles para la emisión de spots de la franja electoral.

La Contraloría General de la República señaló que mantendrá una vigilancia permanente sobre el uso de los recursos públicos destinados a las Elecciones Generales 2026, con el objetivo de garantizar la transparencia, legalidad y correcto desarrollo del proceso electoral.

Tres partidos renunciaron a la franja electoral

El pasado 9 de febrero, Karina Rivera, subgerente de Técnica Normativa de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, informó a El Poder en tus Manos que tres organizaciones políticas presentaron solicitudes de desistimiento de la franja electoral para las Elecciones Generales 2026.

Se trata de Primero La Gente, cuya candidata presidencial es la exministra Marisol Pérez Tello; Perú Libre, organización política liderada por Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia; y País para Todos, que tiene al humorista Carlos Álvarez como candidato presidencial.

La vocera de la ONPE explicó que, en los casos de Primero La Gente y Perú Libre, las solicitudes se refieren únicamente al retiro de la franja electoral en el medio de comunicación Abra Producciones. En tanto, País para Todos solicitó el retiro total de su franja electoral.

Según informó la institución, si una organización política decide renunciar al uso de la franja electoral, el presupuesto asignado para la contratación de esos espacios no permanece en la entidad. Al contrario, dichos recursos retornan al Estado y son canalizados a través del Ministerio de Economía y Finanzas.