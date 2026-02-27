PNP desarticuló peligrosa banda ‘Los Malditos del Cono Norte’ en operativo en SMP

La PNP realizó sendos golpes a la criminalidad organizada. | Fuente: RPP

Golpe al crimen. Agentes de la Policía Nacional capturaron a tres presuntos integrantes de la peligrosa banda ‘Los Malditos del Cono Norte’, sindicada de diversos delitos, como la extorsión a comerciantes y transportistas.

Los tres sospechosos, entre ellos una mujer, fueron intervenidos en un operativo realizado en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de la capital.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a los intervenidos como Ariel Francisco Zapata Sanchez (26), alias ‘Negro’, Sebastián Coria Torres (27), alias ‘Gringo’ -de nacionalidad paraguaya-, y Gianella Yataco Blas (26), alias ‘Giani’.

A los sospechosos, se les incautó un arma de fuego con serie erradicada, municiones, teléfonos celulares, tarjetas bancarias, memorias USB, artefactos explosivos y otros elementos que van a ser analizados como parte de las investigaciones.

Según las pesquisas policiales, estos sujetos estarían detrás de actos extorsivos contra distintos establecimientos comerciales de Lima Norte, así como contra empresas de transporte.

Lo más llamativo es que el cabecilla de ‘Los Malditos del Cono Norte’ habría estado dirigiendo a la organización desde una celda del Penal de Cochamarca, en Pasco. Este sujeto fue identificado por la Policía como Juan Pool Montoya Sirlopu, alias ‘Polsito’, quien en el pasado integró la banda ‘Los Michis de Puente Piedra’.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Cayeron ‘Los Aliados del Toro’

En otro operativo en el norte de Lima, esta vez en Carabayllo, las fuerzas del orden capturaron a dos presuntos integrantes de la banda ‘Los Aliados del Toro’, que estaría implicada en delitos de extorsión, sicariato y tráfico ilícito de drogas.

Los detenidos fueron identificados como José Santos Antauro Córdoba (29), alias ‘Chiquillo’, y Paulo Renzo Ramos Rojas (31), alias ‘Toro’, que tenían en su poder una pistola abastecida, una cacerina con 35 municiones para fusil, una réplica de arma de fuego, aproximadamente 23 kilos de marihuana y una camioneta de color negro.

