Enfen informa que El Niño Costero se manifestaría en el Perú con "una magnitud débil" hasta noviembre

Luis Vázquez Espinoza, vocero del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño (Enfen), informó que las condiciones de El Niño Costero se desarrollarán en el territorio peruano con una magnitud débil, durante el periodo comprendido entre marzo y noviembre.

En diálogo con RPP, Vázquez Espinoza detalló que la evolución de este evento climático generará un incremento en las temperaturas ambientales y una mayor evaporación de agua hacia la atmósfera.

Las proyecciones técnicas indican que, si bien el fenómeno inicia con una intensidad leve, existe la probabilidad de que alcance una magnitud moderada durante el mes de julio.

Esta situación climática influirá en que las precipitaciones se mantengan en niveles de normales a superiores, considerando que la temporada actual de febrero y marzo ya registra históricamente los mayores índices de humedad y lluvias en el país.

"Este niño se va a caracterizar con una magnitud débil. Sin embargo, también se considera que es probable que en julio pueda ser un este Niño moderado. (...) Vamos a tener un incremento de temperatura, como se viene dando", expresó.

ENFEN señala que El Niño Costero se manifestaría en Perú con una intensidad leve | Fuente: RPP

Situación en Arequipa

Respecto a las recientes precipitaciones y deslizamientos ocurridos en zonas del sur, como Arequipa, la autoridad técnica aclaró que estos eventos no son consecuencia directa de El Niño, debido a que el fenómeno aún no se encuentra plenamente presente frente a las costas nacionales.

No obstante, la permanencia de estas condiciones cálidas en el mar hasta finales de año derivará en un periodo invernal atípico, caracterizado por temperaturas superiores a los registros habituales.

Cabe señalar que la Gerencia Regional de Educación de Arequipa determinó postergar el inicio de las labores académicas en 1 500 instituciones educativas privadas y por convenio hasta el próximo 9 de marzo, debido a las intensas precipitaciones registradas en la región, informó a RPP el gerente Marco Choque.

"Estamos viendo que en las calles está habiendo todo un problema de transitabilidad, de los vehículos, y eso representaría un riesgo para nuestros estudiantes", informó.