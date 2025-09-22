Últimas Noticias
Donald Trump se burla de las milicias ciudadanas en Venezuela: "¡Una amenaza muy seria!"

El sábado pasado, Trump advirtió que el Gobierno de Nicolás Maduro pagará un precio
El sábado pasado, Trump advirtió que el Gobierno de Nicolás Maduro pagará un precio "incalculable" si no readmite a los "presos" que "ha forzado a ir a EE.UU.". | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El presidente de Estados Unidos compartió imágenes de varias mujeres civiles venezolanas, recibiendo adiestramiento de varios instructores militares, ante gritos y risas de los espectadores.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció burlarse este lunes de los entrenamientos de las milicias ciudadanas en Venezuela, con la publicación de un video donde comenta, en tono irónico, sobre la "amenaza muy seria" que suponen, en medio de la escalada de tensiones bilaterales.

"ULTRASECRETO: Hemos sorprendido a la milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy seria!", escribió Trump en su red Truth Social, junto a imágenes de varias mujeres civiles recibiendo adiestramiento de varios instructores militares venezolanos, ante gritos y risas de los espectadores.

El video, que ilustra las jornadas de entrenamiento ciudadano como parte de defensa de Caracas contra la "amenaza" del despliegue naval estadounidense en el mar Caribe, ha sido ampliamente replicado en las redes sociales este fin de semana.

Las tensiones entre Venezuela y EE.UU. se han elevado después de que Washington anunciara el hundimiento de cuatro embarcaciones adjudicadas al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes de Venezuela y la cuarta de ellas, de origen desconocido.

Maduro "pagará un precio incalculable", dice Trump

El sábado pasado, Trump advirtió que el Gobierno de Nicolás Maduro pagará un precio "incalculable" si no readmite a los "presos" que "ha forzado a ir a EE.UU.".

EE.UU. incrementó en agosto su presencia militar en aguas internacionales en el mar Caribe, justificando la necesidad de "combatir el narcotráfico" y con el foco en el Cartel de los Soles que, según el Gobierno Trump, está liderado por el presidente Maduro.

Mientras, el mandatario venezolano anunció que los entrenamientos liderados por oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se realizan en respuesta a la amenaza del "imperio norteamericano", frente al que la nación suramericana está más unida que nunca, según aseguró.

