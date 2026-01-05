Periodista venezolano estima entre 30 y 40 muertos, algunos civiles, tras bombardeos de EE.UU. en Venezuela

El último sábado, durante la madrugada, efectivos de las fuerzas especiales de Estados Unidos (EE.UU.) capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Venezuela. No obstante, durante el despliegue de dicha acción, la milicia norteamericana bombardeó localidades civiles y militares en Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, según reportó la Cancillería de ese país.

Al respecto, Luis Ernesto Blanco, periodista venezolano, director del portal runrun.es, en diálogo con RPP, estimó que la cifra de víctimas mortales producto de dichos bombardeos se estima entre 30 y 40, y que algunos serían civiles, de acuerdo con información recogida en hospitales locales y la morgue de Caracas, ya que, según dijo, aún no hay un conteo oficial. Sin embargo, adelantó que los muertos podrían ser más.

"Con respecto a la pérdida de vidas, no hay un parte oficial del Gobierno venezolano sobre el significado de esta situación. Hemos recogido información de hospitales, información de morgues, de la morgue en Caracas, donde se habla y se contabilizan algunas decenas de muertos, entre 30 y 40 muertos; pero muy probablemente esa cifra sea todavía mayor", sostuvo.

Asimismo, Blanco señaló que hay 32 funcionarios cubanos, dedicados a la custodia de Maduro Moros, que perdieron la vida en combate contra los militares estadounidenses.

"Lo de esta guardia de seguridad o cuerpo de seguridad que protegía a Nicolás Maduro, compuesto por cubanos, lo supimos por un comunicado del Gobierno cubano, manifestando el duelo. Eso empieza a sumar a esta lamentable situación ocurrida el sábado en la madrugada, que ha llevado la vida de decenas de personas, algunos de ellos civiles, la mayoría militares, pero algunos de ellos civiles", resaltó.

¿Cuál es la situación en Caracas tras el reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada?

Tras la captura de Nicolás Maduro, la que fuera su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, fue reconocida como presidenta encargada por el sistema de justicia venezolano y las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Además, Donald Trump se mostró conforme con que ella asuma el Gobierno, aunque fue enfático en señalar que espera que responda a los intereses norteamericanos.

En ese sentido, Blanco consideró que la sociedad del país llanero se encuentra a la expectativa de lo que serían cambios en la dirección del régimen, pero que la situación aún es una incógnita.

"A juzgar por el papel que viene cumpliendo en ese proceso, ella es parte de la misma estructura de poder de Nicolás Maduro, donde también está su hermano, que es el actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y figuran el ministro de la Defensa, el ministro de Interiores, etc. Sin embargo, luego de lo señalado por Donald Trump, prácticamente de su aval como nueva jefa de Estado en Venezuela, se abre una incertidumbre", indicó.

El director de runrun.es señaló que existen dos "versiones" de Delcy Rodríguez. Por un lado, la partidaria chavista que exigió la liberación de Maduro y, por otro, la de la presidenta encargada que ha mostrado predisposición a dialogar con EE.UU.

"[Hay] una incógnita de cuál Delcy Rodríguez veremos a partir de hoy: si es la que declaró el sábado temprano en el Consejo de Seguridad y previamente por teléfono, donde mantenía el tono de confrontación contra los Estados Unidos y el tono estridente contra la administración de Trump […] y exigía, primero la fe de vida de Nicolás Maduro y su devolución a Venezuela; o es la Delcy Rodríguez que declaró anoche, donde el tono fue más conciliador y se ponía a la orden para una relación un poco más equilibrada con los EE.UU. y no hizo ninguna mención exigiendo el retorno de Maduro", aseveró.

"Entonces, se abre la incógnita de cuál será la Delcy Rodríguez que veremos en el futuro y se esperan señales. Hay expectativa sobre cuáles serán esas señales que veremos y el deseo o la aspiración mayoritaria en torno a la liberación de los presos políticos. Quizás esa sea la señal clave o la señal que la mayoría de los venezolanos están esperando, que sea la liberación de los presos políticos y que esos centenares de venezolanos que permanecen tras las rejas por delitos de conciencia puedan estar en las calles y ejercer también la política con el derecho a la participación y a la libertad de expresión", afirmó.

Finalmente, el hombre de prensa señaló que las calles venezolanas se encuentran "tranquilas", aunque hay mucha expectativa respecto a lo que sucederá las próximas horas.

"Si bien al principio, después que se conoció la noticia de la extracción de Nicolás Maduro, muchos preveían o anticipaban un cambio de régimen, más o menos, de forma inmediata, la posterior rueda de prensa de Trump horas más tarde y cómo transcurrió el día, dio a entender que lo que había ocurrido en Venezuela, en términos de trascendencia, había sido algo importante. De todas maneras, prevé que cualquier cambio en la estructura de poder que ha dominado Venezuela, en lo que va de siglo, va a requerir un poco más de tiempo", estimó.

"Con respecto al ambiente en Caracas, después de un sábado sobre todo muy convulso y donde la gente se volcó a la calle, [aunque] la mayoría de la gente se resguardó, pero la que salió a la calle fue a tratar de abastecerse en supermercados y farmacias, previendo cualquier cosa. El domingo empezó a ser un poco más tranquilo, y el día de hoy amanece bastante más tranquilo, sobre todo teniendo en cuenta que son días de asueto prolongado navideño, de fin de año. Todavía la ciudad, normalmente para estas fechas, no se termina de incorporar a la actividad plena. Los colegios y las escuelas están todavía sin clase y la ciudad, un 5 de enero de cualquier año, suele estar a media máquina. Pero sí vemos los comercios abiertos, los supermercados abiertos, no esas largas filas de personas tratando de comprar, sino ya una comparecencia de personas un poco más normal", puntualizó.