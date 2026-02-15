José Jerí reconoce que su amiga trabajó para él en el Congreso y le pagó de su bolsillo: "No hay nada irregular"

El mandatario señaló que sumó la joven a su equipo porque "tenía demasiado trabajo" y necesitaba alguien que le asistiera en sus labores como parlamentario. Además, precisó que esto sucedió en el 2022.

El presidente José Jerí confirmó este domingo que en el 2022, cuando cumplía funciones como parlamentario, llevó a su amiga Ana Fiorella Diburcio para que trabaje en su despacho congresal sin contrato ni estar en planilla, pero pagándole con su propio dinero. En ese sentido, el mandatario negó que haya cometido algún hecho ilegal aquí.

"Ella me asistía en mis labores cuando tenía demasiado trabajo. No hay nada irregular en que alguien pueda ayudar a descongestionar el trabajo, eso no tiene nada de irregular, nada de ilícito cuando ella misma afirma que el dinero con el que se le ha pagado ha sido de mi propio dinero. Ella describe mi personalidad y tipo de trato, que ha sido respetuoso", afirmó en el programa Sin Rodeos.

Jerí manifestó que no se puede distorsionar una situación del 2022 para "traerlo al presente y darle un contexto que no es el correcto".

"Nunca hubo un ánimo de esconder algo de ese tipo porque ella me ha brindado un servicio directamente a mí. Le he pedido ayuda (a mi amiga) porque estábamos en sobrecarga de trabajo y no hay nada ilegal que una persona pueda contratar, pedir ayuda concretamente. Eso no es irregular e ilegal. Ella me ayudaba", reiteró.