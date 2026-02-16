Renovación Popular y Fuerza Popular elevan ataques con acusaciones cruzadas por posturas sobre moción para censurar a José Jerí

La convocatoria del Congreso a un pleno extraordinario el martes 17 de febrero para discutir la permanencia de José Jerí en la Presidencia ha provocado un enfrentamiento abierto entre las bancadas de Renovación Popular y Fuerza Popular, cuyas posturas opuestas sobre la moción de censura han derivado en una serie de ataques personales y comunicados oficiales cargados de recriminaciones mutuas.

El origen del conflicto radica en la decisión de Fuerza Popular de no sumar sus votos para la destitución de Jerí, quien enfrenta cuestionamientos tras la difusión de reuniones no oficiales con empresarios chinos en locales comerciales.

A través de un video emitido por las cuentas oficiales de Fuerza Popular en redes, la lideresa fujimorista, Keiko Fujimori, sostuvo que un cambio de mando a tan solo 57 días de las elecciones generales de 2026 solo profundizaría la incertidumbre y el caos en el país.



"Hoy, quien dice representar la 'renovación', se ha convertido en un títere de los caviares y de quienes apuestan por la confrontación permanente y empujan la inestabilidad. Indistintamente de la decisión que ustedes ya tomaron, y a quién designen, nosotros no seremos cómplices de quienes buscan desestabilizar al país por cálculo político", expresó Keiko Fujimori en el video en el que aparece junto a los integrantes de su plancha presidencial Luis Galarreta y Miguel Torres, entre otras figuras de su partido.

Acusaciones de "Fuji-Jerismo"

La respuesta de Renovación Popular no se hizo esperar, arremetiendo contra el fujimorismo al que acusó de ser el verdadero sostén del actual Gobierno.

A través de un pronunciamiento de su Comité Ejecutivo Nacional, el partido de Rafael López Aliaga vinculó directamente a la bancada naranja con la gestión de Jerí, cuestionando su falta de firmeza ante las denuncias de abuso de poder e inacción frente a la inseguridad ciudadana que afecta al país.

"Consideramos que es justo y necesario que Fuerza Popular se haga cargo de sus votos, ya que ellos han creado el FUJI JERISMO y es evidente que este Gobierno es el de Fuerza Popular", señaló la agrupación política en su comunicado oficial.

La agrupación celeste también ratificó que sus legisladores votarán en bloque por la salida de Jerí, argumentando que la permanencia del mandatario es insostenible debido a presuntos vínculos con redes irregulares dentro del Parlamento y su incapacidad para liderar la lucha contra la criminalidad.

Discrepancias por trato a la mujer

Un punto de especial fricción ha sido el lenguaje utilizado por Renovación Popular para referirse a las mujeres presentes en las reuniones sociales del presidente Jerí. En un comunicado emitido el sábado, el partido celeste afirmó que "Jerí invita a su cumpleaños a mujeres con reputación de prostitución", en alusión al menos a dos extrabajadoras del Congreso.

Keiko Fujimori calificó de denigrantes las expresiones de la agrupación de López Aliaga, señalando que referirse de manera peyorativa a mujeres por asistir a una fiesta revela una mirada discriminatoria que la sociedad peruana no debe normalizar.

"Rechazamos la forma denigrante de dirigirse a las mujeres. Calificar de prostitutas a unas mujeres por el mero hecho de asistir a una reunión o fiesta revela una mirada agresiva y discriminatoria que el Perú no debe normalizar", puntualizó Fujimori.

Ante esto, Renovación Popular aseguró en su comunicado de este domingo que su postura se fundamenta en el rechazo al aprovechamiento de cargos públicos y la desigualdad salarial, rechazando cualquier intención de maltrato hacia la mujer.

"No estamos de acuerdo con que un hombre, por más presidente que sea, use su posición de poder para aprovecharse de la necesidad de mujeres a cambio de un cargo público", puntualizó el Comité Ejecutivo Nacional de la agrupación en respuesta a las críticas.