¿Guerra a su voluntad?: Senado de EE. UU. decide no frenar poderes de Donald Trump para atacar Irán

La Cámara de Representantes de EE. UU. votará este jueves, 5 de marzo, sobre una resolución de poderes de guerra que busca limitar el ataque del presidente Donald Trump contra Irán o incluso obligarlo a detenerlo si no cuenta con el respaldo del Congreso. Los legisladores se pronunciarán por primera vez sobre la guerra que ha convulsionado Medio Oriente, un día después de que una resolución idéntica fuera rechazada por el Senado.

Se espera que el recuento en la Cámara de Representantes sea ajustado, aunque el Partido Republicano de Trump controla por un estrecho margen ese órgano. El resultado reflejará la postura de la Cámara sobre la operación militar de Estados Unidos e Israel, así como al argumento de Trump para eludir al Congreso, que es el único que tiene el poder de declarar la guerra.

Los congresistas republicanos se han pronunciado en defensa de la ofensiva contra Irán, que describen como un golpe contra una amenaza histórica para EE. UU.

En la antesala de la votación, el representante de Florida Brian Mast, presidente republicano del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, agradeció públicamente a Trump por atacar a Irán. Defendió que el presidente está usando su propia autoridad constitucional para defender al país contra una "amenaza inminente" encarnada en el régimen de la República Islámica.

Del otro bando, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores, Gregory Meeks, declaró: “Donald Trump no es un rey, y si cree que la guerra con Irán es de nuestro interés nacional, entonces debe acudir al Congreso y exponer sus argumentos”.

La sección 8 del artículo I de la Constitución de Estados Unidos reserva al Congreso la decisión sobre los asuntos de guerra con el fin de evitar que el presidente pueda arrastrar al país a una guerra de forma unilateral. "Los redactores de la Constitución no estaban bromeando", exclamó el representante Jamie Raskin, demócrata de Maryland, al recordar el mandato de la Carta Magna.

Si bien las opiniones en el Congreso se mueven mayoritariamente en torno a las líneas partidistas, existen legisladores díscolos en ambos partidos, como prueba el hecho de que las resoluciones en la Cámara de Representantes y el Senado han sido bipartidistas y están generando apoyo y oposición en ambas partes.

La Cámara también votará este jueves 5 de marzo una resolución independiente sobre la declaración de Irán como el mayor Estado patrocinador del terrorismo.

La promulgación parlamentaria de la resolución de poderes de guerra frenaría inmediatamente la capacidad de Trump para conducir el conflicto con Irán, a menos de que el Congreso apruebe la acción militar.

Sin embargo, aun si se hubiera aprobado en el Senado y el jueves lo hiciera también la Cámara de Representantes, Trump podría vetar la resolución. Anular ese veto requiere una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, muy lejos de lo que pueden aspirar los demócratas.

La resolución se hunde en el Senado

Los líderes republicanos en el Senado frustraron el miércoles 4 de marzo, aunque por estrecho margen, una serie de resoluciones sobre poderes de guerra relacionadas con varios otros conflictos durante el segundo mandato de Trump, incluida la actual escalada en Irán.

La legislación fracasó por 47 votos contra 53, en su mayoría según directrices partidarias. El único republicano en votar a favor fue Rand Paul, de Kentucky, mientras que el senador demócrata John Fetterman, de Pensilvania, fue el único de su partido en pronunciarse en contra de la medida y de limitar el poder de Trump en la guerra.

Chuck Schumer, el líder de los demócratas en el Senado, señaló antes de la votación. “Hoy, cada senador elegirá un bando: ¿apoya al pueblo estadounidense, harto de guerras eternas en Oriente Medio, o apoya a Donald Trump y Pete Hegseth mientras nos arrastran de cabeza a otra guerra?”.

Esta oposición no gustó a John Barrasso, segundo en el liderazgo republicano del Senado, quien señaló que "los demócratas prefieren obstruir a Donald Trump que destruir el programa nuclear nacional de Irán".

En línea con lo dicho por la Casa Blanca, el republicano Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, aseguró que el ataque a Irán "no es una guerra eterna, ni siquiera se acerca a eso", por lo que insistió en que "terminará muy rápidamente".

Los copartidarios de Trump han usado anteriormente su escasa mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes para bloquear otras resoluciones para limitar los poderes de guerra del presidente.

Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el martes evidencia que solo uno de cada cuatro estadounidenses aprueba los ataques estadounidenses contra Irán y aproximadamente la mitad cree que Trump está demasiado dispuesto a usar la fuerza militar.

"Su creciente patrón de acciones militares sin buscar nuestra aprobación me convence de que creen que nunca necesitan acudir al Congreso para declarar la guerra a nadie en ningún lugar", condenó el senador demócrata Tim Kaine.

Este jueves el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que la guerra podría extenderse ocho semanas, el doble de lo que el propio presidente estimó inicialmente. La prolongación del conflicto también aumenta el desgaste político para Trump, tanto al interior como fuera de sus fronteras.

Después de una sesión informativa confidencial con funcionarios de alto nivel el miércoles, los senadores demócratas subrayaron que el Gobierno de Trump no descarta el envío de tropas a territorio iraní, algo que ya había deslizado el mandatario.

"Tengo más miedo que nunca", confesó el senador demócrata Richard Blumenthal al revalidar que el Gobierno les comunicó esa posibilidad.