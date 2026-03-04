Guerra en Medio Oriente: reportan al menos 83 muertos en el hundimiento de una fragata iraní por EE.UU. [VIDEO]

Al menos 83 personas murieron en el hundimiento de una fragata iraní tras el ataque de un submarino de Estados Unidos en el océano Índico, frente a la costa sur de Sri Lanka, informó a EFE el viceministro de Exteriores de este país, el general Aruna Jayasekara.

El ataque alcanzó a la fragata iraní IRIS Dena, que transportaba alrededor de 180 tripulantes y que posteriormente se hundió en aguas internacionales a unos 40 kilómetros de la ciudad de Galle, según informaron las autoridades esrilanquesas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó horas después que el navío iraní fue hundido por un submarino estadounidense mediante torpedos.

"Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo, una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo (de EE.UU.) desde la Segunda Guerra Mundial", dijo Hegseth en una rueda de prensa.

Marineros rescatados

La Marina de Sri Lanka lanzó una operación de búsqueda y rescate tras recibir una llamada de auxilio del buque al amanecer, a las 05:08 hora local (23:38 GMT del martes).

Hasta ahora, 30 marineros han sido rescatados y trasladados a un hospital de Galle para recibir tratamiento, detalló el ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, mientras continúan las operaciones de búsqueda de posibles supervivientes en la zona.

El incidente se produce en medio de la creciente escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha provocado ataques cruzados en distintos puntos de Oriente Medio y amenazas con ampliar el conflicto en la región.