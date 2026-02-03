Peruana radicada en EE.UU. advierte que hay un incremento en las detenciones injustificadas a migrantes en Mineápolis [VIDEO]

Una compatriota que vive desde hace año y medio en suelo estadounidense contó a RPP la situación de tensión que se vive en el país tras las protestas que se han iniciado por las acciones de ICE.

Una compatriota que radica en Mineápolis, Estados Unidos, advirtió este martes que desde diciembre del año pasado han aumentado el número de intervenciones injustificadas por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra los migrantes.

"Regularmente los ves en carros que tienen lunas polarizadas, están con máscaras. Ellos ven a una persona hispana o que parece un inmigrante y simplemente... algunos preguntan por papeles y otros no preguntan, de frente van al ataque, los tiran al piso para luego hacerles las preguntas. No hay protocolos para detener a una persona", manifestó para La Rotativa del Aire Mediodía de RPP.

La mujer, cuya identidad se mantendrá en reserva, aseguró que no hay control en las acciones de ICE porque "rompen las puertas de las casas" para arrestar migrantes.

"Esta gente (los agentes de ICE) no está entrenada, ingresa con todo. No importa si eres hombre, mujer o niño, no hay control. Tengo videos de gente que atrapan en la calle. Muchas cosas omite la televisión", añadió.

Las muertes vinculadas a ICE

En el marco de las redadas ordenadas por el Gobierno de Donald Trump en la ciudad contra migrantes que estarían de manera ilegal en el país, el asesinato de Alex Jeffrey Pretti (37), un enfermero de Cuidados Intensivos que participaba en una protesta contra ICE, dio inicio a protestas no solo en Minnesota, sino en otras ciudades estadounidenses.

Semanas antes del asesinato de Pretti, los agentes del ICE dispararon a una mujer también en Mineápolis durante una confrontación por las crecientes redadas en el estado de Minnesota.

Se trató de Renee Nicole Good (37), una ciudadana estadounidense y madre de tres niños. Al igual que en el caso de Pretti, las autoridades federales aseguraron que los disparos contra la mujer fueron en defensa propia.

Una grabación muestra a los agentes del ICE acercarse al vehículo en el que se encontraba la mujer e incluso uno de ellos intenta hacerla bajar. Sin embargo, ella retrocedió el auto con la intención de girar, pero entonces otro agente saca su arma y dispara al asiento del conductor.