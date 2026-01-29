Claves para comprender la situación en Minneapolis: desde la muerte de dos personas hasta la represión de agentes migratorios

Las calles de Minneapolis, en el estado de Minnesota, nuevamente son el escenario de protestas tras la muerte de un segundo ciudadano estadounidense a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante las manifestaciones contra las operaciones migratorias en la ciudad.

En el marco de las redadas ordenadas por el Gobierno de Donald Trump en la ciudad, el asesinato de Alex Jeffrey Pretti (37), un enfermero de Cuidados Intensivos, ha generado la indignación ciudadana, debates políticos y protestas no solo en Minnesota, sino en otras ciudades estadounidenses.

El suceso se produjo algo más de dos semanas después de que los agentes del ICE mataran a tiros a una mujer en su auto en el transcurso de sus redadas contra migrantes, que han sido protestadas masivamente por los habitantes de Minneapolis.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 9:05 a.m. en la intersección de la avenida Nicollet y la calle 26 Este, durante una operación para detener a José Huerta-Chuma, descrito por el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, como un "inmigrante ilegal" con antecedentes por agresión doméstica.

Sin embargo, el Departamento Correccional de Minnesota afirmó que Huerta-Chuma no tiene antecedentes penales en el estado, solo infracciones de tránsito menores de hace más de una década, y que estuvo bajo custodia federal en 2018 durante el primer mandato de Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que Pretti se acercó a los agentes con un arma y representaba una amenaza, pero videos analizados por medios estadounidenses muestran que en los momentos previos al disparo portaba únicamente un teléfono móvil y no hizo un uso claro de fuerza contra los agentes.

El análisis de CNN de los videos no captura acciones violentas por parte de manifestantes ni muestra a Pretti sosteniendo su arma, a pesar de que el DHS insistió en que "los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero este se resistió violentamente".

Testigos oculares, en declaraciones juradas presentadas ante un tribunal federal según The Guardian y Minnesota Star Tribune, describieron a Pretti grabando con su teléfono y ayudando a una mujer empujada por un agente, sin evidencia de agresión armada.

Pretti, graduado en biología y enfermería por la Universidad de Minnesota, trabajaba en el Centro Médico de Asuntos de Veteranos de Minneapolis atendiendo a veteranos con enfermedades graves.

Tras la muerte del enfermero, cientos de manifestantes se dirigieron al sitio del hecho para expresar su rechazo a las acciones federales, acusar a los agentes de violencia injustificada y exigir el fin de las redadas migratorias; mientras que agentes armados y enmascarados utilizaban gas lacrimógeno y granadas aturdidoras para dispersarlos.

En varios puntos de la ciudad se han visto esfuerzos por bloquear calles, construir barricadas improvisadas y homenajes con letreros de “Justicia para Alex Pretti”.

Los gritos de “ICE out now” (“Fuera el ICE ahora”) y consignas contra la presencia de agentes federales se han hecho frecuentes en las concentraciones, que han continuado tanto de día como de noche.

El asesinato de Renee Nicole, madre de tres niños

Semanas antes del asesinato de Pretti, los agentes del ICE dispararon a una mujer también en Mineápolis durante una confrontación por las crecientes redadas en el estado de Minnesota.

Se trató de Renee Nicole Good (37), una ciudadana estadounidense y madre de tres niños.

Al igual que en el caso de Pretti, las autoridades federales aseguraron que los disparos contra Good fueron en defensa propia.

Pero una grabación muestra a los agentes del ICE acercarse al vehículo en el que se encontraba la mujer e incluso uno de ellos intenta hacerla bajar. Sin embargo, la mujer retrocedió el vehículo con la intención de girar y entonces otro agente saca su arma y dispara al asiento del conductor.