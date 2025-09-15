Pilotos, docentes y columnistas pierden empleos en EE.UU. por reacción a la muerte de Charlie Kirk

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pilotos, columnistas y académicos están entre las decenas de personas en EE.UU. que han sido despedidas de sus puestos de trabajo en los últimos días por las comentarios o escritos que han publicado en redes sociales sobre el asesinato del activista y comentador político de ultraderecha Charlie Kirk.

Tras el fallecimiento de Kirk, quien fue atacado durante un evento universitario en Utah, tanto políticos republicanos y figuras populares en los ambientes políticos del Gobierno, como las 'influencers' Laura Loomer y Chaya Raichik (administradora de la cuenta 'Libs of Tik Tok') han pedido "justicia" y consecuencias para quienes "celebren" públicamente la muerte del activista.

"La muerte de Charlie no será en vano (...) pasaré la noche asegurándome que todas las personas que encuentre en internet celebrando su muerte sean famosas, prepárense para que su futuro profesional sea arruinado", escribió Loomer en la noche del miércoles a sus más de 1 millón de seguidores.

El llamado ha sido atendido: en los últimos días entre unas 30 y 60 personas han sido despedidas de sus trabajos en represalia por publicaciones o comentarios en redes sociales, según análisis de la Radio Nacional Pública (NPR) y el portal progresista DropSite News.

Entre los despedidos se encuentran desde trabajadores de tiendas como 'Home Depot' y pilotos de aerolíneas comerciales hasta profesores de universidad analistas de grandes medios de comunicación.

La ola de despidos también ha sido vinculada a una página web, creada de manera anónima el mismo día que falleció Kirk, donde se recopila información de personas que son señaladas por "celebrar la muerte" del activista.

Despidos en medios

La columnista de opinión del Washington Post Karen Attiah reveló hoy que fue despedida tras once años de trabajo en el rotativo por las publicaciones que hizo en la plataforma Bluesky tras la muerte de Kirk.

En concreto, Attiah cuenta en un escrito en la plataforma Substack, que parafraseó una cita de Kirk de 2023 donde dijo -hablando de varias mujeres negras, como Michelle Obama- que no tienen "la capacidad mental para ser tomadas en serio" y tienen que "robarse el puesto de trabajo de una persona blanca" para conseguir un empleo.

"Esa fue mi única referencia a Kirk (...) y sin embargo, el Post tildó mis publicaciones de 'inaceptables'", contó la periodista, que asegura era la última columnista afroamericana que quedaba dentro del Washigton Post.

El despido de Attiah llega días después de que la cadena MSNBC despidiera al analista político Matthew Dowd, después de que sugiriera al aire que el asesinato de Kirk estuvo motivado por su discurso polarizador.

Llamados desde el Departamento de Transporte

Los discursos de represalia también han venido de parte del Gobierno. El Secretario de Transporte, Sean Duffy, se involucró esta semana respondiendo a una publicación viral, de una cuenta conservadora, donde publicaron varias capturas de pantalla de los comentarios de un piloto de American Airlines sobre Kirk.

"Sanamos como país cuando enviamos el mensaje de que glorificar la violencia política es TOTALMENTE INACEPTABLE”, escribió Duffy en la plataforma X.

La aerolínea confirmó que "había iniciado acciones para abordar" la situación. En una publicación en Facebook, el piloto escribió: "lo siento que te hayan disparado en tu gorda jodida frente", sobre Kirk.

Delta, otra de las principales aerolíneas de EE.UU., también anunció en sus redes que había suspendido a varios empleados por publicaciones en redes sociales que violaron las políticas de la empresa.

"Los asesinos de Charlie"

A día de hoy, el dominio está desactivado, pero durante los días que estuvo en línea aseguraba que se habían recopilado más de 30.000 casos. "Este es un archivo permanente y en constante actualización de activistas radicales que llaman a la violencia", leía la página web.

Una de las personas señaladas por los influencers fue un profesor de una secundaria pública en Carolina del Sur, Wynne Boliek.

Una publicación suya en Facebook, en donde escribió "America mejoró el día de hoy" en referencia a Kirk, fue replicada en X 'Libs Of TikTok' y varios congresistas republicanos, el jueves de la semana pasada, donde mencionan directamente a su empleador. Más tarde, ese mismo día, fue despedido, según relató el medio local KPTV.