Periodista de EE.UU. suplica prueba de vida de su madre y pide diálogo con sus captores: “No tiene medicamentos”

La comunicadora estadounidense advirtió sobre el delicado estado de salud de su madre de 84 años y reclamó acceso urgente a sus medicamentos, mientras las autoridades intensifican la búsqueda.

La periodista estadounidense Savannah Guthrie, lanzó este miércoles un llamado a los presuntos captores de su madre Nancy Guthrie, para que entreguen una prueba de vida y se abran a entablar comunicación con la familia.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la copresentadora del programa 'TODAY' de la cadena NBC recordó que su madre tiene 84 años, padece dolores constantes y depende de medicación diaria para mantenerse con vida y evitar sufrimientos severos.

"No tiene medicamentos; los necesita para sobrevivir. Los necesita para no sufrir", advirtió, subrayando la fragilidad de su estado de salud.

Guthrie subrayó que la familia está dispuesta a hablar con quienes tengan retenida a Nancy y remarcó la urgencia de que reciba sus tratamientos, al advertir que su salud y su corazón son frágiles y que el acceso a los fármacos es vital.

Donald Trump se pronuncia

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en su cuenta de Truth Social que su prioridad es que la mujer regrese "sana y salva" a su hogar y envió un mensaje de apoyo a los allegados de la periodista.

Trump señaló que el Gobierno está "desplegando todos los recursos" disponibles para colaborar con las autoridades que investigan el caso y participan en los operativos de búsqueda.

La desaparición de la madre de la copresentadora del programa matutino "Today" de la cadena NBC ha conmocionado a la opinión pública estadounidense y ha centrado la atención en una urbanización de las afueras de Tucson, en el estado de Arizona, donde reside la mujer.

El alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, cree que la mujer fue secuestrada de su residencia donde vivía sola, aunque contaba con personas que le ayudan al cuidado de la casa.

En una rueda de prensa el martes, Nanos explicó que las pruebas recogidas en la casa aún no apuntaban a ningún sospechoso. Tampoco tienen claro cuántas personas habrían participado en el supuesto rapto.