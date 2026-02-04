Caso Epstein: víctimas cuyas identidades fueron divulgadas no creen en un error humano

En una carta dirigida a los abogados, el juez Richard Berman justifica la cancelación de la audiencia por el hecho de que el Ministerio de Justicia se movilizó rápidamente para retirar la información, que forma parte de una nueva oleada de cerca de tres millones de documentos publicados desde el fin de semana.

"El tribunal se congratula, sin que le sorprenda, de que las partes hayan podido resolver las cuestiones relativas a la protección de la vida privada, y de que lo hayan hecho con rapidez y de manera que se proteja eficazmente a las víctimas contra cualquier perjuicio adicional", escribe el magistrado.

Identidades, fotografías… Algunas víctimas —alrededor de un centenar, según sus abogados— se indignaron al ver que se publicaban documentos que las involucraban sin ninguna precaución. El domingo, The New York Times informó de la difusión de unas cuarenta fotos de mujeres jóvenes desnudas, posiblemente adolescentes, procedentes de una "colección personal".

En una carta enviada al juez el lunes, la ministra de Justicia, Pam Bondi, aseguró que se están realizando «todos los esfuerzos posibles para proteger la privacidad de las víctimas».

Incredulidad de algunas víctimas sobre error humano

El Departamento de Justicia sostiene que se trata de un error humano. Sin embargo, teniendo en cuenta la cantidad de censura presente en muchos de los archivos y que cientos de funcionarios pasaron días revisando los documentos precisamente para evitar este tipo de situaciones, a algunas de las víctimas les cuesta creer que se trate de un simple descuido.

Así lo explicó ante varios medios nacionales Annie Farmer, una de las mujeres mencionadas en los documentos:

"Pensé que era falta de atención, luego incompetencia, y ahora parece hecho adrede. Siento que el Departamento de Justicia nos ha hecho sentir realmente inseguras".

Los abogados de las mujeres denunciantes van más allá y afirman que, con esta actuación, se estaría protegiendo a los hombres que cometieron los delitos y castigando a las víctimas que los sufrieron. Así lo expresó una de las letradas del caso, Gloria Allred:

"Están siendo castigadas. Obviamente no se está protegiendo a las víctimas, mientras que los hombres ricos, poderosos y famosos… ellos son los que están siendo protegidos".

No se trata solo de un listado de nombres sin censurar; también aparecen testimonios y descripciones que permiten identificarlas y que podrían ponerlas en peligro.