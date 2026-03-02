Sunarp lanza plataforma gratuita para evitar transferencias indebidas de vehículos

Esta plataforma permite al ciudadano conocer en tiempo real qué vehículos cuentan con inscripción vigente a su nombre, a nivel nacional.

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) lanzó su nuevo servicio digital ‘Vehículos a mi nombre’ por el cual los ciudadanos podrán conocer, de manera gratuita, la cantidad de vehículos con inscripción vigente a su nombre en el Registro de Propiedad Vehicular.

Así, los usuarios podrán hacer frente a los casos de transferfencias irregulares como el uso indebido del vehículo por terceros, la vinculación involuntaria a hechos ilícitos y la suplantación de identidad o registros fraudulentos. Ello con el objetivo de prevenir demandas, responsabilidad civil, multas o investigaciones penales vinculadas a un vehículo que el ciudadano ya no posee materialmente.

La plataforma también permite al propietario realizar las gestiones, a fin de culminar un proceso de transferencia vehicular que se encontraba pendiente; iniciar las acciones conducentes a solicitar la baja definitiva de su vehículo en los casos que se encuentra inutilizable y no circule por la red vial (deslindándose las responsabilidades legales que correspondan).

Además, podrá conocer de algún caso de transferencia por sucesión intestada o testamento donde el heredero muchas veces recién toma conocimiento de la titularidad sobre el bien, con la inscripción de la sucesión en el registro; así como decidir iniciar las acciones para su baja definitiva en el Registro cuando el vehículo robado no haya sido recuperado en el plazo legal.

No se obliga al ciudadano a estar pendiente de una notificación externa, sino que le otorga acceso directo; le permite revisar su situación patrimonial vehicular; y fomenta una cultura de autocontrol registral. Este enfoque incrementa la confianza en el sistema registral y materializa el principio de servicio al ciudadano previsto en el marco normativo citado en el documento.

Este servicio es totalmente gratuito y está a disposición del titualr registral de un vehículo las 24 horas del día, los siete días de la semana. Es de fácil acceso desde la sede digital y uso amigable, con consultas de 30 minutos de duración. Asimismo, funcina mediante validación segura (DNI o CE con código de verificación y captcha).