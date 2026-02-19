“Eso no se resuelve así”: presidente José María Balcázar en desacuerdo con la extinción del INPE

El flamante presidente de la república, José María Balcázar, expresó -en exclusiva a RPP- su desacuerdo con la extinción del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que será reemplazado por la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).

En La Rotativa del Aire, el mandatario, quien releva en el cargo a José Jerí, señaló expresamente que la crisis del sistema penitenciario “no se resuelve así”, enfatizando que no se puede tocar a “un organismo independiente” como el INPE.

“Soy un hombre que vengo de la administración de justicia por muchos años. Cuando he visto que se quiere reformar el INPE, yo digo: ‘Pero eso no se resuelve así, el INPE pertenece a todo el sistema de justicia’. Usted no puede tocar a un organismo independiente de los otros que se correlacionan fundamentalmente”, declaró.

Noticia en desarrollo.