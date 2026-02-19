Últimas Noticias
“Eso no se resuelve así”: presidente José María Balcázar en desacuerdo con la extinción del INPE

José María Balcázar es el octavo presidente del Perú en diez años.
José María Balcázar es el octavo presidente del Perú en diez años. | Fuente: Presidencia
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

El flamante presidente de la república, José María Balcázar, expresó -en exclusiva a RPP- su desacuerdo con la extinción del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que será reemplazado por la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).

En La Rotativa del Aire, el mandatario, quien releva en el cargo a José Jerí, señaló expresamente que la crisis del sistema penitenciario “no se resuelve así”, enfatizando que no se puede tocar a “un organismo independiente” como el INPE.

“Soy un hombre que vengo de la administración de justicia por muchos años. Cuando he visto que se quiere reformar el INPE, yo digo: ‘Pero eso no se resuelve así, el INPE pertenece a todo el sistema de justicia’. Usted no puede tocar a un organismo independiente de los otros que se correlacionan fundamentalmente”, declaró.

Noticia en desarrollo.

José María Balcázar Sunir INPE

