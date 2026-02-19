Últimas Noticias
Balcázar sobre rol de Perú Libre en su gestión: “No estamos trabajando en hacer izquierdismo en Palacio de Gobierno”

El presidente de la República indicó que priorizará temas puntuales durante los meses de gestión.
En entrevista exclusiva con RPP, el mandatario señaló que su gestión priorizará temas de relevancia para el desarrollo del país como la lucha contra la criminalidad y el avance económico.

José María Balcázar, presidente de la República, descartó que Perú Libre vaya a tener un rol activo en su Gobierno y precisó que durante su gestión se priorizarán temas puntuales para el país.

En declaraciones a La rotativa del aire de RPP, el mandatario indicó que las nociones de izquierda y derecha ya están desfasadas y que el contexto en el que fue elegido es claro.

“El asunto aquí, en estas elecciones es elegir a un presidente transitorio para garantizar la transparencia, darle tranquilidad al país para que las elecciones sean de las más limpias, para que todo el país recupere su verdadero sentido democrático, una estabilidad adecuada, un régimen económico que siga marchando por sus propios cauces, trabajar con el Banco Central de Reserva ver el problema de la seguridad del país”, dijo.

“No tenemos mucho tiempo, no estamos pensando en ningún tipo de indultos, como se dijo ayer, por ejemplo. No estamos trabajando en hacer izquierdismo en Palacio de Gobierno, eso ya no existe, esos conceptos de izquierda quedaron en el siglo XVIII”, añadió.  

