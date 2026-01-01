Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán de Nueva York, juró al cargo

Zohran Mamdani juró el cargo en una estación de metro clausurada en Manhattan. Fue investido como el primer alcalde musulmán de la mayor ciudad de Estados Unidos, colocando su mano sobre un Corán al prestar juramento.

"Este es verdaderamente el honor y el privilegio de toda una vida", dijo Mamdani en un breve discurso.

La ceremonia, administrada por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, aliada política del nuevo alcalde, tuvo lugar en la antigua estación City Hall, una de las primeras paradas del metro de la ciudad, conocida por sus impresionantes techos abovedados.

En su primer discurso como alcalde, Mamdani afirmó que la antigua estación era un "testimonio de la importancia del transporte público para la vitalidad, la salud y el legado de nuestra ciudad", al tiempo que anunciaba el nombramiento de su nuevo comisionado del Departamento de Transporte, Mike Flynn.

Luego cerró con una sonrisa: "Muchas gracias a todos, ahora los veré más tarde", dijo, antes de subir por una escalera.

Mamdani volverá a jurar el cargo más tarde, en una ceremonia pública más solemne en el Ayuntamiento a la 1:00 p. m., que será administrada por el senador estadounidense Bernie Sanders, uno de sus referentes políticos. A continuación, la nueva administración ha anunciado una fiesta pública en un tramo de Broadway conocido como el "El Cañón de los héroes", famoso por sus desfiles con lluvia de confeti.