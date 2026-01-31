León XIV inauguró un mosaico mariano y una imagen de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos

León XIV pidió por el bienestar de los artistas que realizaron las obras donadas por la Conferencia Episcopal a la Santa Sede. | Fuente: RPP

El papa León XIV inauguró este sábado, 31 de enero, un mosaico dedicado a la Virgen María y una imagen de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos. En diálogo con Ampliación de Noticias, Sergio Mora, periodista para RPP en Roma, describió la ceremonia como “un evento muy bonito”.

“El papa agradeció también a los artesanos que hicieron esta estatua. Hubo muchos aplausos, hubo mucha emoción, mucha emoción de sentir al papa León, que además ahora se está cerrando la visita ad limina”, señaló.

Asimismo, el periodista indicó que, tras la ceremonia, el pontífice y los obispos peruanos disfrutaron de un buffet organizado por la embajada de Perú ante la Santa Sede.

“El papa también está allí [en el buffet], en un sector un poquito más privado. La ceremonia fue muy linda. El papa leyó un discurso, pero después también bromeó porque estaba lloviendo un poco y dijo: ‘está agua, agua bendita’. [Fue] una ceremonia muy, muy bonita”, acotó.

Las palabras de León XIV

Además, durante el acto, el sumo pontífice subrayó la importancia del llamado universal a la santidad, evocando la figura de la primera santa de América: Santa Rosa de Lima.

“Oh Dios, fuente de toda gracia y santidad, míranos con bondad a nosotros, tus servidores, que hemos dispuesto esta imagen de Santa Rosa de Lima, y haz que experimentemos la intercesión de esta Santa, la cual, convertida en amiga y coheredera de Cristo, resplandece como testigo de vida evangélica y como iglesia intercesora ante ti, por Jesucristo nuestro Señor”, señaló el pontífice.

Asimismo, León XIV pidió por el bienestar de los artistas que realizaron las obras donadas por la Conferencia Episcopal a la Santa Sede.

“Te pedimos que tus fieles que han elaborado este efigie de la Santísima Virgen gocen siempre de su protección y graben en su corazón la imagen que contemplan con sus ojos, que tengan una fe inquebrantable y una firme esperanza, así como una caridad diligente y una sincera humildad, que tengan fortaleza en el sufrimiento, dignidad en la pobreza, paciencia en la adversidad, generosidad en la prosperidad, que trabajen por la paz y luchen por la justicia para que después de recorrer los caminos de este mundo en el amor a ti y a los hermanos, lleguen a la ciudad permanente, donde la Santísima Virgen intercede como madre y resplandece como reina”, aseveró.

La escultura de Santa Rosa de Lima fue elaborada por el joven artista peruano Edwin Morales y fue realizada con mármol blanco traído desde Huancayo. Por otro lado, el mosaico mariano es obra de Lenin Álvarez.