Monseñor Salvador Piñeiro sobre León XIV: "Nos ha dicho que nos preparemos, que este año quiere ir al Perú"

El monseñor Salvador Piñeiro, quien se encuentra en el Vaticano, en Roma (Italia), en el marco de la visita ad limina de los 46 obispos peruanos a la Santa Sede, señaló que durante los encuentros que han mantenido con el papa León XIV, este les ha manifestado que este 2026 quiere venir el Perú.

“Yo le he agradecido tanto al papa León ese cariño por el Perú. Tiene un corazón peruano. Y ya también nos ha dicho que nos preparemos, que este año quiere ir al Perú”, señaló.

Pese a las intenciones del pontífice de viajar al Perú, el monseñor reconoció que “no es una visita fácil” debido a que es un “jefe de Estado”. “Tiene que organizarse con mucho tiempo”, refirió.

Asimismo, el monseñor Piñeiro recordó con emoción la visita sorpresa que recibieron los obispos peruanos del pontífice durante un almuerzo fraterno durante este jueves.

“Ayer se nos presentó, no estaba en el programa, donde estábamos hospedados. Estábamos en una casa religiosa. Vino a la hora del almuerzo. Yo estaba atrás y me llamó, me puso en su mesa, al frente de él. Como había sido mi cumpleaños, también mandaron una torta. Muy familiar, muy bonito todo”, indicó.

Además, el religioso señaló que el pontífice le regaló a cada uno de los 46 obispos peruanos que se encuentran en Roma un rosario.

“Con qué cariño a cada obispo nos ha regalado un pectoral, un rosario. Ha estado con nosotros dos horas y media, escuchando nuestros programas, nuestras ilusiones, dándonos su bendición, su entusiasmo”, aseveró.

Monseñor Salvador Piñeiro. | Fuente: RPP

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Obispos peruanos entregaron mosaico de devociones marianas al vaticano

La propia Conferencia Episcopal donó un mosaico de la Virgen María y una imagen de Santa Rosa de Lima a la Santa Sede, que serán bendecidas y colocadas en los Jardines Vaticanos el sábado 31 de enero. Con esta ceremonia, la delegación de obispos peruanos concluirá su visita oficial en Roma.

El monseñor Piñeiro indicó que el papa León XIV les “ha prometido” que estará presente durante la ceremonia.

“Mañana, último día, va a ser muy bonito porque regalamos al Vaticano una imagen grande, hecha en piedra, de Santa Rosa de Lima y también un bonito mosaico con las devociones marianas del Perú. […] El papa nos va a acompañar a la una de la tarde”, aseveró.