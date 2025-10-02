Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Reino Unido: Policía confirmó la muerte del presunto atacante de la sinagoga de Mánchester

Dos ciudadanos murieron y al menos tres están heridos de gravedad tras el atentado.
Dos ciudadanos murieron y al menos tres están heridos de gravedad tras el atentado. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ADAM VAUGHAN
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El ataque, ocurrido en pleno Yom Kippur en la sinagoga de Heaton Park, dejó dos víctimas mortales y tres heridos de gravedad.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía británica confirmó este jueves la muerte por disparos de agentes policiales del presunto responsable del ataque terrorista de esta mañana en una sinagoga de Manchester (noroeste de Inglaterra), que ha causado otros dos fallecidos y al menos tres heridos.

"Podemos confirmar que tres personas han muerto, incluido el atacante, que fue tiroteado por agentes de la Policía del Gran Manchester (GMP)", indicaron las autoridades policiales en un comunicado difundido en X.

Dos ciudadanos murieron y al menos tres están heridos de gravedad después de que un coche arrollara a transeúntes y un hombre fuera apuñalado en el exterior de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Crumpsall, al norte de Manchester, especialmente concurrida por ser Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Por el momento, se desconoce la identidad del atacante, así como la naturaleza de su acción, pero fuentes policiales indicaron que portaba "objetos sospechosos en el cuerpo" que todavía investigan los artificieros de la Policía, lo que indicaría un posible atentado terrorista.

A lo largo de la mañana, los medios británicos informaron de que se había oído una "detonación fuerte" en la zona de la sinagoga.

Las autoridades señalaron que continúan las investigaciones, si bien reiteraron que no supondrán "ningún riesgo para el público". aunque pidieron evitar acercarse al lugar de los hechos.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Reino Unido Mánchester Policía Atentado

RPP TV

En Vivo

Más sobre Europa

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA