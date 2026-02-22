Keiko Fujimori advierte sobre censura inmediata contra José María Balcázar si interviene el BCR

Durante un recorrido por las regiones de Tumbes y Piura, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó la elección de José María Balcázar como nuevo presidente del país y advirtió que su agrupación política promovería su censura si el actual gobierno interviene en el Banco Central de Reserva (BCR) o se retoma contacto con agentes extranjeros como el exembajador de Cuba en Perú, Carlos Zamora Rodríguez.

"Si es que el señor Balcázar quiere intervenir el Banco Central de Reserva, presentaremos inmediatamente una moción de censura", dijo la candidata presidencial al dominical Panorama.



"Si es que el señor Balcázar piensa traer nuevamente al exembajador de Cuba, al señor Zamora, presentaremos una moción de censura", añadió Fujimori.



La lideresa de Fuerza Popular señaló que "los riesgos son enormes" y lo que le corresponde a su partido "es estar alerta y vigilantes".



Keiko Fujimori dio estas declaraciones un día después de la elección de Balcázar tras la censura probada en el Congreso contra José Jerí, que debió abandonar la encargatura de la presidencia de la República luego de cuatro meses en el cargo. Ese mismo día, el jueves 19 de febrero Balcázar recibió en Palacio de Gobierno a Julio Velarde, presidente del directorio del BCR, en una cita que había sido anunciada por Presidencia como una reafirmación del "compromiso de la gestión con la estabilidad monetaria y el fortalecimiento de la economía".

Críticas a López Aliaga



Fujimori describió la reciente crisis presidencial como un escenario de caos que afecta a la ciudadanía y responsabilizó directamente a al candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por haber facilitado, según su perspectiva, el ascenso de un representante de la izquierda al máximo cargo del Estado.

"Qué pena que el señor Rafael López Aliaga se haya aliado con la izquierda y con los caviares y nos haya llevado a este esta situación por la que estamos atravesando todos los peruanos", declaró a Panorama.

"El único que está destruyendo la democracia y la credibilidad y con mucha ha traído de vuelta a un señor de izquierda radical, es el señor Rafael López Aliaga", agregó Fujimori.