Tragedia en Suiza: abren investigación penal contra administradores de bar incendiado en Año Nuevo

Una investigación penal ha sido abierta contra la pareja de franceses que gestionaba el bar "Le Constellation" de Crans Montana, donde se registró un trágico incendio en Año Nuevo.

"Se les acusa de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia", informó la Policía del Canton de Valais, que enfatizó que hasta que no haya una condena se aplica el principio de presunción de inocencia.

En el trágico hecho murieron 40 personas que acudían a la fiesta organizada por el establecimiento para recibir el nuevo año, mientras que 119 quedaron heridos, una mayoría de gravedad.

De los fallecidos, se informó hoy de que se ha identificado a los primeros cuatro, todos ellos suizos: dos mujeres, de 21 y 16 años; y de dos hombres, de 18 y 16 años, cuyos restos han sido entregados a sus familias.

Los primeros elementos de la investigación inicial conducida por el Ministerio Público de Valais "han dado lugar a la apertura de una investigación penal contra los dos gerentes", precisaron las autoridades.

A medida que avanza la investigación sobre el origen del fuego en un bar de la estación de esquí de Crans Montana, que provocó 40 muertes y más de un centenar de heridos, se acentúa la sospecha de que la espuma acústica, y sobre todo la calidad de ésta, puede haber provocado que las llamas se extendieran de forma tan súbita que impidió que las víctimas pudieran escapar.

Las investigaciones -a partir de fotografías analizadas y testimonios de supervivientes recibidos por el Ministerio Público- indican que la primera chispa provino de una luz de bengala adherida a una botella de champán, pero este único elemento no explica la violencia y rapidez de propagación del fuego, según han coincidido los especialistas.

Las espumas acústicas, utilizadas para insonorizar un espacio, deben ser de tipo ignífugo, es decir, que no se inflama ni propaga el fuego, un producto considerado de alta gama y de muy larga duración, de acuerdo con explicaciones del especialista suizo en acústica, Christophe Anet.

La alternativa es una espuma de poliuretano, que no cuenta con el tratamiento para ser ignífuga, pero que por su menor precio es comercializada como aislante e insonorizante.

Diversos vídeos filmados por jóvenes que se encontraban dentro del local en el momento del incendio y que consiguieron escapar muestran claramente las bengalas encendidas y la rapidez con la que la espuma empezó a arder.

En relación con esto, el jefe del Departamento de Seguridad del cantón de Valais, Stéphane Ganzer, ha señalado que cree que el factor predominante a investigar es "el estado del material y de la infraestructura y no necesariamente el uso de (elementos) pirotécnicos", aunque recalcó que es evidente que hay lugares que no son aptos para utilizarlos.