Delcy Rodríguez exige "inmediata liberación" de Nicolás Maduro, aunque reitera disposición a diálogo con EE.UU.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se pronunció tras la conferencia de prensa de Donald Trump y aseguró que el único presidente en su país es Nicolás Maduro, capturado por EE.UU.

La funcionaria chavista brindó estas declaraciones en el Consejo de Defensa de la Nación, acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; el fiscal general, Tarek William Saab; el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, así como la ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez, según informó EFE.

"Desde este [Consejo de Defensa de la Nación] exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El único presidente de Venezuela es Nicolás Maduro", expresó Delcy Rodríguez.

En esa línea, aseguró que EE.UU. cometió "una agresión militar sin precedentes" contra Venezuela y que ello "constituye una terrible mancha en el desarrollo de las relaciones bilaterales" entre ambos países.

"En esa operación militar, fue capturado el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Ya habíamos advertido que estaba en curso una agresión bajo falsas excusas, falsos pretextos y que las caretas se había, y solamente tenía un objetivo, que era el cambio de régimen en Venezuela. Y que ese cambio de régimen permitía además la captura de nuestros recursos energéticos, de nuestros recursos minerales, de nuestros recursos naturales", mencionó.

Además, resaltó que el gobierno chavista buscará "resguardar nuestra independencia nacional" y mencionó el pronunciamiento de países latinoamericanos y del mundo quienes, sostuvo, "están impactados de que la república bolivariana de Venezuela sea víctima y objeto de ataque de esta naturaleza de tinte sionista".

Delcy Rodríguez exige "inmediata liberación" de Nicolás Maduro | Fuente: EFE

Asegura diálogo con EE.UU.

Sin embargo, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, también señaló la disposición de Venezuela a dialogar con una "agenda constructiva" y bajo relaciones de respeto, luego de la que calificó como "agresión militar" de Estados Unidos.

"Yo retomo las palabras del presidente Nicolás Maduro; cuando, hace apenas dos días, públicamente, en una entrevista de televisión, ratificaba la disposición de este Gobierno de mantener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva", dijo.

"Estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para un relacionamiento, luego de haber atentado y de haber agredido militarmente a nuestra amada nación", insistió.

Trump aseguró que Delcy va a cooperar con transición en Venezuela

Cabe mencionar que Donald Trump aseguró esta mañana en conferencia de prensa que el secretario general de EE.UU. Marco Rubio conversó con Delcy Rodríguez y adelantó que ella habría accedido a colaborar con Estados Unidos en la transición de Venezuela.

"[¿Va a trabajar con la vicepresidenta de Venezuela?] Ella fue elegida por Maduro. Marco [Rubio] está trabajando esencialmente con ella. Ha hablado con ella y está dispuesta a hacer lo que nosotros creemos que se debe hacer para que Venezuela sea grande de nuevo", expresó Donald Trump.

"Me imagino que es ahora ya la presidenta, imagino que ha tomado posesión como presidenta. Ella nos ha dicho lo que necesiten, pero no tiene opción. Lo vamos a hacer bien, no queremos sacar a Maduro e irnos. Si nos fuéramos, habría cero posibilidades de que esto saliera bien. Queremos dirigirlo bien, gestionarlo bien", añadió Donald Trump.

Trump había señalado que Estados Unidos se encargaría de la administración de Venezuela "hasta que podamos tener una transición segura" en el país latinoamericano.

Ello tras el ataque estadounidense a Venezuela, en la operación 'determinación absoluta' que conllevó a la captura de Nicolás Maduro y su esposa.