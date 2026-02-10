Se puso la '10': Sergio Peña no gravitó en su debut en Sakaryaspor, que está en zona de descenso en la segunda de Turquía

Sergio Peña empezó una nueva en su carrera, luego de desvincularse de Alianza Lima. Sin embargo, su debut con el Sakaryaspor no fue lo que esperaba en el choque ante Erzurumspor por la Segunda División del fútbol turco.

El futbolista peruano de 30 años arrancó las acciones tras recibir la confianza de su entrenador a pocos días de su llegada a Turquía. Se puso la '10', pero su accionar no hizo la diferencia para evitar la derrota de su equipo.

El conjunto 'verde' no encontró la ruta del gol, mientras que Erzurumspor sí fue efectivo. Giovanni Croaciata desniveló las acciones para el visitante a los 61 minutos de juego.

Sergio Peña jugó todo el partido con la camiseta de Sakaryaspor, que no levanta cabeza. Se mantiene con 23 puntos y permanece en zona de descenso. ¿Se mantendrá en la categoría?

¿Cuándo vuelve a jugar Sergio Peña?

Sakaryaspor volverá a las canchas con el objetivo de sumar un triunfo para escaparse del descenso. Con Sergio Peña, será visitante ante Amed SK el domingo 15 de febrero a partir de las 8 de la mañana (hora peruana).