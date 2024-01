Jornada de violencia: todo lo ocurrido este martes en Ecuador tras la ofensiva criminal

Al menos ocho personas murieron y otras dos resultaron heridas en ataques armados registrados este martes en diversos puntos de Guayaquil, confirmó el alcalde, Aquiles Álvarez, poco después de que un grupo fuertemente armado ocupara las instalaciones del canal TC Televisión y tomara como rehenes a los empleados.

La policía logró recuperar las instalaciones y detuvo a trece personas, pero en otros puntos de la ciudad se produjeron hechos violentos que se saldaron con la muerte de ocho personas, en una jornada de terror que también azotó varias ciudades del país, incluida la capital, Quito. En Guayaquil, epicentro de la violencia y segunda ciudad en importancia del país, hubo robos, saqueos y tiroteos en zonas comerciales.

Sujetos armados irrumpieron en canal de TV y amenazaron a trabajadores

Sujetos armados irrumpieron durante la tarde del martes las instalaciones de TC Televisión, en Guayaquil, en plena transmisión en vivo del medio de comunicación ecuatoriano.

En las imágenes, se podía observar a un grupo de hombres encapuchados ingresar al canal y amenazar a los trabajadores, a quienes obligaron a tumbarse al suelo.

Los desconocidos que tenían tapado el rostro con mascarillas y pasamontañas, no solo portaban armas de fuego, sino explosivos, como granadas y dinamita.

Estos sujetos no dudaron en mostrar los explosivos a las cámaras en plena transmisión de TC Televisión.

La Policía de Ecuador informó a través de sus redes sociales de la intervención de los estudios de TC Televisión para capturar a los delincuentes armados que ingresaron a dicho medio de comunicación y que retuvieron a los trabajadores bajo amenazas de muerte.

"Como resultado de la intervención en TC Televisión, nuestras unidades policiales hasta el momento logran la aprehensión de varios sujetos e indicios vinculados al ilícito", informó la entidad.

Asimismo, a través de un video, dieron cuenta del operativo que implicó a personal policial especializado de rescate, unidades tácticas, helicópteros y el uso de armas de largo y mediano alcance.

Presidente de Ecuador declara conflicto armado interno en el país y ordena salida de militares

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió un decreto ejecutivo en el que reconoció "la existencia de un conflicto armado interno" en el país, y dispuso la salida de las fuerzas militares en todo su territorio.

Mediante dicha disposición, el mandatario reformó el estado de excepción vigente desde hace algunas horas para incorporar otros dispositivos correspondientes al de un conflicto armado interno.

"Ecuador enfrenta índice de violencia crecientes, penetración del crimen organizado a su tejido social e institucional y actos terroristas que atentan contra la seguridad territorial y soberanía del Estado", indica el documento.

En ese sentido, se decretó "la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes".

“Se nota que son actividades coordinadas”

Christian Espinoza, periodista de Ecuador, dijo que la toma de la televisión pública TC en Guayaquil es una respuesta de la delincuencia organizada al estado de excepción y toque de queda que decretó recientemente el presidente Daniel Noboa debido a la crisis de seguridad que vive en el país sudamericano.



En una entrevista con RPP, señaló que el “mensaje” de los sujetos armados “es que no van a permitir que los maten en las cárceles”. De acuerdo con la medida del mandatario, las fuerzas militares podrán ingresar a los centros penitenciarios para recuperar el control de las cárceles, varias de ellas convertidas en centros de operaciones de grupos narcotraficantes.

“Se nota que son actividades coordinadas. Se toma un set de televisión y algunas cárceles y aparecen tomas en las que obligan [a los que están a cargo de los penales] a decir que 'Noboa pare con las medidas'”, expresó.

Por su parte, Víctor Hugo Poveda, de Radio Morena, explicó que integrantes de diferentes organizaciones delictivas también ingresaron al Hospital Teodoro Maldonado Carbo la Universidad de Guayaquil, donde “han tomado como rehenes a algunos médicos”. “El centro comercial El Caracol también fue saqueado”, detalló.

Granada usada por delincuentes en canal de TV tenía insignia de las FF.AA. de Perú

El periodista Daniel Montalvo, presentador de RTU Canal de Noticias de Quito, en diálogo con RPP, dio detalles respecto al operativo desplegado por la Policía para capturar a los delincuentes armados que irrumpieron en el canal ecuatoriano TC Televisión y mantuvieron como rehenes a los trabajadores de dicho medio de comunicación.

Al respecto, el hombre de prensa indicó que los efectivos policiales lograron capturar a 13 de los criminales y liberar a los rehenes "sin desgracias personales que lamentar". No obstante, refirió que cuando las fuerzas del orden acopiaron las armas que utilizaron los delincuentes encontraron una granada tipo piña con insignias similares a las utilizadas por las Fuerzas Armadas del Perú.

"El general Herrera, que es el comandante de la zona 8, nos acaba de confirmar la información (…) se realizó una operación de rescate, se verbalizó invitándoles a los atacantes a rendirse y, tras varios minutos, consiguieron que entreguen las armas", indicó.

"¿Qué armas portaban? Armas recortadas correspondientes a guardias de seguridad, pistolas semiautomáticas, dos explosivos: uno tipo taco de dinamita (…) y un explosivo tipo granada de utilización militar y que tiene insignias de las FF.AA. de Perú", agregó.

El periodista indicó que ese hallazgo "nos da cuenta de que muchos de los grupos delincuenciales están trabajando con armas que son contrabandeadas desde Colombia y desde Perú".

Parlamento ecuatoriano ofrece indultos o amnistías a policías y militares para garantizar la seguridad del país

Distintos bloques políticos que integran la Asamblea Nacional de Ecuador sostuvieron este martes una reunión urgente en el que expresaron su apoyo a las medidas adoptadas por el presidente, Daniel Noboa, para combatir al crimen organizado que ha desatado el terror y el caos en todo el país norteño.

Asimismo, brindaron su apoyo a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas de su país, al afirmar que serán amnistiados los efectivos que cumplan con su deber de garantizar “la seguridad, paz y la vida de la población”.

“Nos encontramos trabajando en unidad, sin importar las diferentes corrientes políticas e ideológicas que representamos. La situación actual exige colaboración y cohesión. Estamos comprometidos en abordar este desafío con responsabilidad de manera conjunta”, señaló el presidente del Parlamento, Henry Kronfle.

"Este respaldo incluye la adopción de indultos y/o amnistías en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea de estos estamentos”, agregó en compañía de los demás asambleístas.

Fuerzas Armadas de Ecuador aseguran que no negociarán con terroristas

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Jaime Vela, aseguró este martes que no retrocederán ni negociarán con grupos que pretenden infundir terror en la población, al termino del Consejo de Seguridad, que presidió el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.



El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dio un pronunciamiento en la noche de este martes en la Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, junto a al secretario de la Administración Pública, la ministra de Gobierno e Interior, el ministro de Defensa Nacional y el comandante general de la Policía Nacional.



"Los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el Gobierno Nacional afectan gravemente las estructuras criminales y como respuesta han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población", dijo Vela.



Para ello -agregó- "han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación, pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará".



"El señor Presidente de la República, Daniel Noboa, a través del decreto Ejecutivo 111, nos estableció una misión muy clara: a partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar".



El "presente y el futuro de nuestra patria está en juego" y "ningún acto de terror" los hará claudicar.



"No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas", señaló.

Perú y países de la región condenaron actos de violencia ocurridos en Ecuador

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su solidaridad con el Ecuador y condenó los actos de violencia ocurridos este martes que “vulneran los derechos fundamentales de los ecuatorianos y atentan contra la seguridad de ese hermano país”.

Asimismo, brindó su respaldo al presidente Daniel Noboa y manifestó su deseo de que se restablezca cuanto antes el orden en ese país.

“El Gobierno del Perú expresa su respaldo al Gobierno del señor presidente Daniel Noboa y a la institucionalidad y estabilidad democráticas en el Ecuador, deseando un pronto restablecimiento de la paz y seguridad en dicho país”, señala el comunicado.

A ello se sumaron los Gobiernos de Colombia, Paraguay, Brasil y Chile, quienes se solidarizaron con Ecuador ante la delicada situación de seguridad interna por la que vienen atravesando.

Asimismo, Costa Rica y República Dominicana expresaron su apoyo al Gobierno ecuatoriano en la lucha contra el crimen organizado.

Estados Unidos, por su parte, ofreció asistencia a Ecuador ante la ola de violencia que sufre el país y que ha llevado al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, a declarar un "conflicto armado interno" con el crimen organizado.

Declaran en emergencia la frontera norte del país ante crisis en Ecuador

El Gobierno peruano declara en emergencia toda la frontera norte del país. El primer ministro, Alberto Otárola, comunicó que se tomó la disposición de que un contingente policial acompañe, y resguarde, todas las fronteras con Ecuador incluidos los departamentos de: Tumbes, Amazonas, Cajamarca y Loreto. Esto, debido a los hechos delincuenciales en el país norteño.

“La presidenta (Dina Boluarte) ha dispuesto el viaje inmediato del ministro de defensa (Jorge Chávez) e Interior (Víctor Torres) a Tumbes para el resguardo a la frontera con Ecuador. Se va a declarar en emergencia toda la frontera norte del país en todos los departamentos fronterizos con Ecuador que son Tumbes, Amazonas, Cajamarca y Loreto”, expresó el premier en conferencia de prensa.

En ese sentido, Alberto Otárola aseguró que un contingente policial irá para “ayudar a la policía en la frontera con Ecuador para un control más intenso del tránsito de las personas”.

“Las Fuerzas Armadas acudirán en apoyo a la Policía Nacional. Los propios ministros tomarán acciones directas para resguardar todas las fronteras para resguardar toda nuestra frontera y poner a buen recaudo a nuestra ciudadanía”, señaló.