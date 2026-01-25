Colonos israelíes perpetran varios ataques contra poblaciones de Cisjordania con múltiples heridos

En la localidad de Birzeit, Israel detiene a tres palestinos que se defendían durante el allanamiento de una vivienda.

Colonos israelíes han realizado varios ataques durante la jornada del sábado en varios puntos de Cisjordania en los que han dejado múltiples personas heridas después de que los ciudadanos israelíes entraran en viviendas de población palestina e incluso arrojaran piedras contra los residentes.

En uno de estos ataques, perpetrado en el municipio de Birzeit, situado en los alrededores de la ciudad cisjordana de Ramala, al menos cuatro personas han resultado heridas, entre ellos una mujer -que ha tenido que ser trasladada al hospital con heridas calificadas de graves- y su hijo, tras recibir un ataque con piedras contra su casa, según ha informado la agencia de noticias palestina Wafa.

Los habitantes de la localidad han reaccionado para defender a la familia, produciéndose enfrentamientos entre ambos grupos que han terminado con la detención de tres palestinos por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Otro foco de ataques han sido las tierras de cultivo de Khallat al Natsh, al este de la ciudad de Hebrón, donde de nuevo varios colonos israelíes han herido a palestinos con piedras. Varias viviendas de la ciudad de Sair, al noreste de Hebrón, también han sido allanadas y, en otra localidad cercana, colonos armados han atacado a varios ciudadanos, en una trifulca que ha terminado con el lanzamiento de gases lacrimógenos por las fuerzas militares de Israel.

Una reunión celebrada en la comunidad beduina Khilat al Sidra, en los alrededores ciudad de Mikhmas, ha sido interrumpida también este mismo sábado por las FDI, lo que ha supuesto la expulsión de activistas extranjeros que participaban en ella. Poco después, ciudadanos israelíes han dañado casas, infraestructuras ganaderas y paneles solares.

Esta misma comunidad fue objeto de otro ataque hace apenas una semana que resultó con cuatro personas heridas y ocho viviendas y dos vehículos incendiados. Un vídeo de las cámaras de seguridad del campamento -que también han sido requisadas en este nuevo ataque-, mostraba a los colonos caminando por el campamento mientras incendiaban en apenas unos minutos varias tiendas de campaña.