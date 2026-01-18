Gaza: una fuente de Hamás dice que el grupo está listo para ceder la administración al comité tecnocrático

Los países que deseen formar parte de la Junta de Paz de Trump deberán pagar 1.000 millones de dólares como membresía, según informaron Bloomberg y The Atlantic tras acceder a un borrador de los estatutos fundacionales. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Egyptian State Press Office HANDOUT

Condiciones de Hamás

Pese a la disposición anunciada, Hamás plantea requisitos claros antes de abordar uno de los puntos más sensibles de la segunda fase del plan: la entrega de armas. Según la fuente citada por EFE, el movimiento envió una carta a los mediadores en la que exige la implementación completa de los compromisos asumidos en la primera fase del acuerdo de alto el fuego.

Entre esas obligaciones pendientes, Hamás mencionó la apertura del paso fronterizo de Rafah, el ingreso de casas prefabricadas al enclave, la entrega de las cantidades acordadas de ayuda humanitaria y excavadoras, y el cese de las violaciones del alto el fuego que atribuye al Ejército israelí. El grupo islamista sostiene que estas condiciones no se han cumplido plenamente.

El comité tecnocrático y su rol en la posguerra

El comité tecnocrático palestino está integrado por 15 personas y es encabezado por Ali Shaaz. Fue conformado el pasado miércoles, coincidiendo con el anuncio estadounidense sobre la entrada en vigor de la segunda fase del plan de paz para Gaza. Su misión es gobernar y reconstruir la Franja de forma provisional durante el período de transición posterior al conflicto.

Este órgano no actuará de manera autónoma, sino que estará supervisado por una "Junta de Paz" internacional, creada por iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump. La estructura busca garantizar una administración civil que permita estabilizar el enclave y sentar las bases para su reconstrucción.

La llamada "Junta de Paz" promovida por Trump comenzó como un mecanismo enfocado en poner fin a la guerra entre Israel y Hamás, pero, según informó la Agencia AP, está tomando forma con ambiciones mucho más amplias. De acuerdo con cartas enviadas por Trump a varios líderes mundiales, el organismo aspira a convertirse en una nueva organización internacional con un mandato que podría extenderse a otras crisis globales.

En esas cartas, Trump invitó a distintos jefes de Estado a convertirse en "miembros fundadores" de la junta y sostuvo que el organismo impulsará "un nuevo y audaz enfoque para resolver los conflictos globales". El presidente estadounidense afirmó que la "Junta de Paz" se establecerá como una "Administración de Gobierno de Transición".

Las invitaciones fueron enviadas, entre otros, al presidente argentino Javier Milei, al mandatario paraguayo Santiago Peña, al primer ministro canadiense Mark Carney, al presidente egipcio Abdel Fattah el Sisi y al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, aunque no se precisó el número total de países convocados.

Según comunicados de la Casa Blanca citados por EFE, la "Junta de Paz" ya incluye a figuras como el ex primer ministro británico Tony Blair; el emisario estadounidense Steve Witkoff; Jared Kushner, yerno de Trump; Marc Rowan, director de Apollo Global Management; Ajay Banga, presidente del Banco Mundial; y la política holandesa Sigrid Kaag.

También integran el organismo el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan; el diplomático catarí Ali Al Thawadi; el general egipcio Hassan Rashad; y la ministra emiratí Reem al Hashimy. La Casa Blanca sostuvo que la junta respaldará una gobernanza eficaz y la prestación de servicios que promuevan la paz y la estabilidad en Gaza.