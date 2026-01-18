Gaza: una fuente de Hamás dice que el grupo está listo para ceder la administración al comité tecnocrático

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, creó una Junta de Paz para revisar el cumplimiento del plan para Gaza y supervisar el Gobierno transitorio para la Franja y, potencialmente, resolver otros conflictos globales a través de un enfoque "nuevo y audaz". |
¿Y Naciones Unidas?
Las aspiraciones de Trump de convertir la "Junta de Paz" en una alternativa parcial a las Naciones Unidas podrían generar fuertes resistencias internacionales, según la Agencia AP. Países como China y Rusia, que poseen poder de veto en el Consejo de Seguridad, así como naciones más pequeñas que ven en la ONU un espacio de representación, podrían oponerse a cualquier cambio drástico del orden internacional vigente desde la Segunda Guerra Mundial.
Daniel Forti, jefe de asuntos de la ONU en el International Crisis Group, advirtió que la iniciativa podría ser interpretada como un intento de Estados Unidos de ejercer mayor control en asuntos internacionales y eludir acuerdos tradicionales sobre soberanía e integridad territorial.
Por otro lado, un alto funcionario estadounidense, citado bajo anonimato, señaló que la ampliación del rol de la "Junta de Paz" es aún "aspiracional", aunque reconoció la frustración de Washington con el funcionamiento de las Naciones Unidas y sus organismos asociados.
Gobierno israelí rechaza los planes de Trump
La creación de la "Junta de Paz" generó un fuerte malestar en el Gobierno israelí. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró en un comunicado que el anuncio de la composición del organismo no fue coordinado con Israel y contradice su política oficial.
A raíz de esta situación, Netanyahu ordenó a su ministro de Exteriores, Gideon Saar, que se comunique con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para abordar el desacuerdo. Según EFE, el tono crítico del comunicado resultó poco habitual en la relación entre ambos gobiernos.
De acuerdo con información publicada por el diario israelí Haaretz, Trump habría invitado a 60 países a formar parte de la "Junta de Paz", entre los que no se encontraría Israel.
Por su parte, los ministros ultranacionalistas israelíes Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich reaccionaron con dureza al anuncio estadounidense. Ben Gvir llamó a retomar la ofensiva militar en Gaza y sostuvo que el enclave no necesita un comité de reconstrucción, sino la destrucción total de Hamás.
Smotrich, por su parte, criticó a Netanyahu por no establecer un gobierno militar israelí en Gaza y afirmó que esa decisión derivó en la creación de “estructuras extrañas” para gestionar la vida civil del territorio. Ambos ministros instaron al primer ministro a mantener su postura incluso si ello implica un conflicto diplomático con Estados Unidos.
La mirada de los palestinos en Gaza
Desde el enclave, los palestinos expresan una mezcla de esperanza y escepticismo. En Khan Younis, desplazados consultados por Reuters manifestaron que el éxito de la "Junta de Paz" dependerá en gran medida de la apertura de los cruces fronterizos y del flujo de ayuda humanitaria.
Mohamed Abu Sa’adeh, un palestino desplazado, expresó su deseo de que el nuevo organismo trabaje en la reconstrucción y permita aliviar el sufrimiento de la población.
“Esperamos que la "Junta de Paz" creada por Trump trabaje con ahínco en la reconstrucción de la Franja de Gaza y la apertura de todos los cruces fronterizos, si Dios quiere. Esperamos que prevalezca la paz y que se abran las fronteras. Estamos sufriendo profundamente, nuestros hogares están destruidos”, comentó.
Por su parte, Mohieb Dahlan, también palestino desplazado, dijo que el avance del plan depende de las decisiones israelíes respecto a fronteras, ayuda y reconstrucción. "Si están interesados en que tenga éxito, lo harán, y si no están interesados en que tenga éxito, fracasará. Está en manos de los judíos en cuanto al cruce de fronteras, la ayuda y la reconstrucción; todo está en manos de la ocupación israelí".