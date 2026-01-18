Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Gaza: una fuente de Hamás dice que el grupo está listo para ceder la administración al comité tecnocrático

La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, afirmó que el organismo
La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, afirmó que el organismo "no es legal": "Se trata de un intento descarado de imponer, mediante la amenaza de una fuerza continua contra una población prácticamente indefensa, los intereses de EE.UU. e Israel", declaró. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Ahmad Awad
France 24

por France 24

·

La Franja de Gaza se encaminaría a una nueva etapa después de que Hamás asegurara, según informó este domingo la agencia EFE citando a una fuente del movimiento familiarizada con las conversaciones en El Cairo, que está dispuesto a entregar la gestión del enclave a un comité tecnocrático palestino, en el marco de la segunda fase del plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El proceso avanza bajo un alto el fuego frágil y en medio de tensiones con el Gobierno israelí, con reacciones contrapuestas incluso dentro del gabinete de Benjamin Netanyahu.

Hamás aseguró que está preparado para entregar esta misma semana la administración de la Franja de Gaza al comité tecnocrático palestino encabezado por el ingeniero gazatí Ali Shaaz, según informó este domingo la agencia EFE, citando una fuente del grupo islamista, familiarizada con las conversaciones que se mantienen en El Cairo, y que solicitó el anonimato.

Según esta fuente, durante las reuniones celebradas en la capital egipcia, Hamás "reafirmó su pleno compromiso" con la entrega de la administración del enclave al nuevo órgano civil, creado con el objetivo de gobernar Gaza en el período de posguerra.

Además, señaló que Hamás ya acordó con los mediadores egipcios los detalles del proceso de transferencia administrativa.

De acuerdo con la información proporcionada, los líderes de Hamás fuera de Gaza habrían instruido a sus organizaciones y facciones afiliadas para que se preparen para renunciar a sus cargos administrativos y entreguen todos los archivos pertinentes al comité tecnocrático, buscando así desligarse públicamente de cualquier acusación de obstaculizar el proceso político.

“Puede afirmarse que Gaza está desde ahora bajo la administración del comité”, aseguró la fuente, quien añadió que se espera que todas las partes implicadas cumplan sus promesas para facilitar la llegada de ayuda e iniciar la reconstrucción del enclave.

Los países que deseen formar parte de la Junta de Paz de Trump deberán pagar 1.000 millones de dólares como membresía, según informaron Bloomberg y The Atlantic tras acceder a un borrador de los estatutos fundacionales.
Los países que deseen formar parte de la Junta de Paz de Trump deberán pagar 1.000 millones de dólares como membresía, según informaron Bloomberg y The Atlantic tras acceder a un borrador de los estatutos fundacionales. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Egyptian State Press Office HANDOUT

Condiciones de Hamás

Pese a la disposición anunciada, Hamás plantea requisitos claros antes de abordar uno de los puntos más sensibles de la segunda fase del plan: la entrega de armas. Según la fuente citada por EFE, el movimiento envió una carta a los mediadores en la que exige la implementación completa de los compromisos asumidos en la primera fase del acuerdo de alto el fuego.

Entre esas obligaciones pendientes, Hamás mencionó la apertura del paso fronterizo de Rafah, el ingreso de casas prefabricadas al enclave, la entrega de las cantidades acordadas de ayuda humanitaria y excavadoras, y el cese de las violaciones del alto el fuego que atribuye al Ejército israelí. El grupo islamista sostiene que estas condiciones no se han cumplido plenamente.

El comité tecnocrático y su rol en la posguerra

El comité tecnocrático palestino está integrado por 15 personas y es encabezado por Ali Shaaz. Fue conformado el pasado miércoles, coincidiendo con el anuncio estadounidense sobre la entrada en vigor de la segunda fase del plan de paz para Gaza. Su misión es gobernar y reconstruir la Franja de forma provisional durante el período de transición posterior al conflicto.

Este órgano no actuará de manera autónoma, sino que estará supervisado por una "Junta de Paz" internacional, creada por iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump. La estructura busca garantizar una administración civil que permita estabilizar el enclave y sentar las bases para su reconstrucción.

La llamada "Junta de Paz" promovida por Trump comenzó como un mecanismo enfocado en poner fin a la guerra entre Israel y Hamás, pero, según informó la Agencia AP, está tomando forma con ambiciones mucho más amplias. De acuerdo con cartas enviadas por Trump a varios líderes mundiales, el organismo aspira a convertirse en una nueva organización internacional con un mandato que podría extenderse a otras crisis globales.

En esas cartas, Trump invitó a distintos jefes de Estado a convertirse en "miembros fundadores" de la junta y sostuvo que el organismo impulsará "un nuevo y audaz enfoque para resolver los conflictos globales". El presidente estadounidense afirmó que la "Junta de Paz" se establecerá como una "Administración de Gobierno de Transición".

Las invitaciones fueron enviadas, entre otros, al presidente argentino Javier Milei, al mandatario paraguayo Santiago Peña, al primer ministro canadiense Mark Carney, al presidente egipcio Abdel Fattah el Sisi y al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, aunque no se precisó el número total de países convocados.

Según comunicados de la Casa Blanca citados por EFE, la "Junta de Paz" ya incluye a figuras como el ex primer ministro británico Tony Blair; el emisario estadounidense Steve Witkoff; Jared Kushner, yerno de Trump; Marc Rowan, director de Apollo Global Management; Ajay Banga, presidente del Banco Mundial; y la política holandesa Sigrid Kaag.

También integran el organismo el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan; el diplomático catarí Ali Al Thawadi; el general egipcio Hassan Rashad; y la ministra emiratí Reem al Hashimy. La Casa Blanca sostuvo que la junta respaldará una gobernanza eficaz y la prestación de servicios que promuevan la paz y la estabilidad en Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, creó una Junta de Paz para revisar el cumplimiento del plan para Gaza y supervisar el Gobierno transitorio para la Franja y, potencialmente, resolver otros conflictos globales a través de un enfoque
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, creó una Junta de Paz para revisar el cumplimiento del plan para Gaza y supervisar el Gobierno transitorio para la Franja y, potencialmente, resolver otros conflictos globales a través de un enfoque "nuevo y audaz". | Fuente: EFE | Fotógrafo: MOHAMMED SABER

¿Y Naciones Unidas?

Las aspiraciones de Trump de convertir la "Junta de Paz" en una alternativa parcial a las Naciones Unidas podrían generar fuertes resistencias internacionales, según la Agencia AP. Países como China y Rusia, que poseen poder de veto en el Consejo de Seguridad, así como naciones más pequeñas que ven en la ONU un espacio de representación, podrían oponerse a cualquier cambio drástico del orden internacional vigente desde la Segunda Guerra Mundial.

Daniel Forti, jefe de asuntos de la ONU en el International Crisis Group, advirtió que la iniciativa podría ser interpretada como un intento de Estados Unidos de ejercer mayor control en asuntos internacionales y eludir acuerdos tradicionales sobre soberanía e integridad territorial. 

Por otro lado, un alto funcionario estadounidense, citado bajo anonimato, señaló que la ampliación del rol de la "Junta de Paz" es aún "aspiracional", aunque reconoció la frustración de Washington con el funcionamiento de las Naciones Unidas y sus organismos asociados.

Gobierno israelí rechaza los planes de Trump

La creación de la "Junta de Paz" generó un fuerte malestar en el Gobierno israelí. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró en un comunicado que el anuncio de la composición del organismo no fue coordinado con Israel y contradice su política oficial.

A raíz de esta situación, Netanyahu ordenó a su ministro de Exteriores, Gideon Saar, que se comunique con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para abordar el desacuerdo. Según EFE, el tono crítico del comunicado resultó poco habitual en la relación entre ambos gobiernos.

De acuerdo con información publicada por el diario israelí Haaretz, Trump habría invitado a 60 países a formar parte de la "Junta de Paz", entre los que no se encontraría Israel.

Por su parte, los ministros ultranacionalistas israelíes Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich reaccionaron con dureza al anuncio estadounidense. Ben Gvir llamó a retomar la ofensiva militar en Gaza y sostuvo que el enclave no necesita un comité de reconstrucción, sino la destrucción total de Hamás.

Smotrich, por su parte, criticó a Netanyahu por no establecer un gobierno militar israelí en Gaza y afirmó que esa decisión derivó en la creación de “estructuras extrañas” para gestionar la vida civil del territorio. Ambos ministros instaron al primer ministro a mantener su postura incluso si ello implica un conflicto diplomático con Estados Unidos.

La mirada de los palestinos en Gaza

Desde el enclave, los palestinos expresan una mezcla de esperanza y escepticismo. En Khan Younis, desplazados consultados por Reuters manifestaron que el éxito de la "Junta de Paz" dependerá en gran medida de la apertura de los cruces fronterizos y del flujo de ayuda humanitaria.

Mohamed Abu Sa’adeh, un palestino desplazado, expresó su deseo de que el nuevo organismo trabaje en la reconstrucción y permita aliviar el sufrimiento de la población.

“Esperamos que la "Junta de Paz" creada por Trump trabaje con ahínco en la reconstrucción de la Franja de Gaza y la apertura de todos los cruces fronterizos, si Dios quiere. Esperamos que prevalezca la paz y que se abran las fronteras. Estamos sufriendo profundamente, nuestros hogares están destruidos”, comentó.

Por su parte, Mohieb Dahlan, también palestino desplazado, dijo que el avance del plan depende de las decisiones israelíes respecto a fronteras, ayuda y reconstrucción. "Si están interesados ​​en que tenga éxito, lo harán, y si no están interesados ​​en que tenga éxito, fracasará. Está en manos de los judíos en cuanto al cruce de fronteras, la ayuda y la reconstrucción; todo está en manos de la ocupación israelí".

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
Hamás Donald Trump franja de gaza El Cairo Palestina Gaza

RPP TV

En Vivo

Más sobre Medio Oriente

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA