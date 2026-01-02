Donald Trump amenaza con intervenir Irán mientras violentas protestas económicas sacuden el país

Las protestas por el deterioro del poder adquisitivo en Irán entraron en una fase crítica esta semana, con al menos varias muertes y decenas de arrestos, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a Teherán.

Advertencias cruzadas

En un mensaje publicado en su red Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que su país ‘acudirá al rescate’ de los manifestantes iraníes si las fuerzas de seguridad de la República Islámica les disparan y los matan.

Una amenaza que avivó la confrontación verbal con altos funcionarios iraníes y reavivó el temor a una escalada en una región ya tensionada por los ataques a instalaciones nucleares iraníes ocurridos en junio.

Las declaraciones de Trump, difundidas tras varios días de disturbios, se produjeron en paralelo a mensajes duros desde Irán.

Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y asesor del líder supremo, advirtió que cualquier intervención estadounidense en asuntos internos equivaldría a “desestabilizar toda la región” y a poner en peligro los intereses de Washington.