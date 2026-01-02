Said Palao pasó Año Nuevo en Suiza y tranquilizó a fans tras incendio que dejó unas 40 víctimas

El chico reality aseguró que el incendio ocurrió lejos del lugar donde se encontraba con Alejandra Baigorria y envió un mensaje de apoyo a los afectados.

Said Palao y Alejandra Baigorria recibieron el Año Nuevo en Suiza, donde disfrutaban de unas vacaciones en pareja. Sin embargo, la celebración coincidió con un trágico incendio registrado en un bar de otro centro de esquí, el cual dejó alrededor de 40 fallecidos y más de 100 personas heridas, según reportes internacionales.

Según testimonios recogidos por la agencia EFE, el fuego y el humo impidieron que quienes se encontraban en la zona de fiesta, en el subsuelo del local, pudieran escapar por la escalera que conducía a la terraza, y al mismo tiempo obstaculizaron los intentos de jóvenes que trataban de entrar y rescatar a las víctimas

Ante la preocupación de sus seguidores, el chico reality utilizó sus redes sociales para aclarar que tanto él como su esposa se encontraban a salvo y lejos del lugar del siniestro. En su cuenta de Instagram, compartió un mensaje en el que no solo confirmó que estaban bien, sino que expresó solidaridad con las víctimas.

“Queremos aprovechar también para desearles a todos un Feliz Año Nuevo, que este 2026 venga con salud, amor y muchas oportunidades. Y para quienes nos han escrito a mí y a mi esposa preguntando por lo ocurrido en Año Nuevo: estamos bien. Lo sucedido fue en otro centro de esquí, pero sin duda es una situación que conmueve al mundo entero. Esperamos de corazón que todo mejore pronto en Suiza”, escribió.

Incendio en bar en Suiza deja al menos 40 muertos

Las autoridades suizas han confirmado que cuarenta personas murieron en la madrugada de este jueves, 1 de enero; en el incendio del bar 'Le Constellation', conocido por tener un público muy joven, en la estación de esquí de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos.

La Policía del cantón de Valais precisó que 115 personas han resultado heridas y que gran parte de ellas se encuentran en estado crítico, mientras que algunos de los casos más graves serán trasladados a Alemania, Francia e Italia; que han ofrecido su apoyo al Gobierno suizo ante esta tragedia.

Todos los medios están centrados ahora en salvar las vidas de los heridos más graves y en identificar los cadáveres.