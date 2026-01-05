Irán acusa a EE.UU. e Israel de incitar a “violencia, terrorismo y asesinato” en protestas

Irán acusó este lunes a Estados Unidos e Israel de interferir en los asuntos internos del país y de alentar la “violencia, terrorismo y asesinato” con sus declaraciones sobre las protestas que tienen lugar en el país persa desde hace nueve días, en las que al menos 20 personas, incluido un agente, han muerto.

“Las declaraciones del primer ministro israelí y de funcionarios radicales de Estados Unidos sobre los asuntos internos de Irán no son más que una incitación a la violencia, el terrorismo y el asesinato”, denunció el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, en una rueda de prensa.

El diplomático sostuvo que las Fuerzas Armadas de Irán “no mostrarán ninguna indulgencia en la defensa de la integridad del país”.

Así respondió Baghaei a las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó el domingo que sigue de cerca la evolución de los acontecimientos en Irán y advirtió de que la República Islámica sería “golpeada muy duramente” por Estados Unidos si mueren más manifestantes.

“Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que Estados Unidos va a responder con mucha dureza”, amenazó de nuevo Trump, después de que la semana pasada advirtiera de que, si Irán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, EE.UU. intervendría.

A su vez, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo ayer que Israel es “solidario con la lucha del pueblo iraní, con sus aspiraciones a la libertad y a la justicia”.

“Es perfectamente posible que nos encontremos en un momento en el que el pueblo iraní tome su destino en sus manos”, dijo Netanyahu sobre las movilizaciones que sacuden Irán.

Cifras preliminares de las protestas

Según la ONG opositora iraní Hrana, con sede en Estados Unidos, al menos 19 manifestantes y un agente han perdido la vida en los enfrentamientos durante las protestas que han tenido lugar en 78 ciudades de Irán desde el 28 de diciembre.

Imágenes publicadas por activistas en redes sociales han mostrado escenas de violencia y represión, como el lanzamiento de gases lacrimógenos e incluso disparos por parte de las fuerzas de seguridad, mientras que los medios oficiales han informado de la presencia de personas armadas entre los manifestantes.

Ayer, el jefe de la Policía de Irán, el general de brigada Ahmad Reza Radan, anunció que “desde hace dos noches han comenzado detenciones selectivas de líderes que incitaban a la población” y agregó que algunos detenidos “confesaron haber recibido dólares”, en referencia a una supuesta financiación extranjera de las protestas.

Irán atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación anual superior al 42 % y una inflación interanual que en diciembre superó el 52 % respecto al mismo mes del año anterior, marcada por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país por su programa nuclear.