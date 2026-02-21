Alarma en Surco: incendio consumió vivienda donde se almacenaba material de reciclaje

Los bomberos lograron controlar el incendio tras varias horas de labor. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Alarma en Surco. Un incendio de regular magnitud consumió una vivienda donde se almacenaba gran cantidad de material de reciclaje, ubicada en el cruce de la calle 9 de Diciembre, con el jirón Fernando Rodríguez Soto, en este tradicional distrito limeño.

Hasta cinco unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, declarada al promediar las 2:20 a.m. de este sábado, 21 de febrero, según consigna la página web de la institución.

Los agentes trabajaron por varias horas, hasta el amanecer, para poder controlar el fuego, que afortunadamente no alcanzó predios aledaños.

En diálogo con RPP, el brigadier Jorge Vega, de la Compañía de Bomberos de Surco, confirmó que dentro de la vivienda se encontró gran cantidad de material de reciclaje, lo que hace suponer que el predio funcionaba como almacén.

“Tenemos un área aproximada de 35 metros cuadrados, es una vivienda. Se ha encontrado bastante material acumulado, aparentemente de reciclaje, bastantes plásticos. No se han registrado víctimas”, refirió.

“Dentro de la vivienda se encontraron dos balones de gas que estaban fugando. Han sido retirados y la fuga ya fue controlada. La emergencia ha sido clasificada desde un inicio como Código 1. No ha incrementado, se ha mantenido como Código 1 hasta el momento actual, que ya ha sido controlado”, añadió.



Una veintena de bomberos trabajó en la extinción del incendio.Fuente: RPP / Alex Juárez

Causas del incendio

Al cierre de este informe, los bomberos realizaban la remoción de escombros, así como trabajos de enfriamiento, a fin de poder declarar el incendio como extinto.

Una vez culminada la labor de los bomberos, comenzarán las investigaciones, para determinar las causas del fuego.

Si bien no se registraron heridos ni víctimas, el incendio causó gran preocupación entre los vecinos, que temían que el fuego se propague a predios aledaños.

