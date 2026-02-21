Intensa lluvia de verano cayó en distintos distritos de Lima esta madrugada [VIDEO]

Este era el panorama en la ciudad durante la madrugada. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Una intensa lluvia de verano cayó sobre distintos distritos de Lima esta madrugada, constató un equipo de RPP durante un recorrido por la ciudad.

Nuestro reportero informó que la precipitación afectó distritos como Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres y el Rímac, al norte de la capital.

La carretera Panamericana Norte, el óvalo Habich o la avenida Tomás Valle terminaron mojados en cuestión de minutos y hasta se formaron pequeños aniegos.

Desde distritos del este de Lima, como San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Ate o El Agustino; también se recibieron reportes de esta intensa lluvia de verano.

En tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportó que la fuerte precipitación también afectó el distrito de Lurigancho-Chosica.

“La estación ubicada en Chosica registra, hasta el momento, acumulados de lluvia de 3.5 mm”, indicó el organismo a través de su cuenta en X (antes Twitter).



Alerta naranja por lluvias

A través de su página oficial, el Senamhi informó que mantiene activa hasta el domingo,. 22 de febrero, una alerta naranja por lluvias “de moderada a fuerte intensidad” en distintas regiones de la costa.

“Se prevé incremento de la cobertura nubosa y sensación térmica en horas de la tarde y por la noche. Además, presencia de ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 25 km/h”, indicó el organismo.

El aviso contempla las regiones Áncash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.

