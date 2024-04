Israel en alerta ante una represalia de Irán por el ataque contra su consulado en Siria

Israel se puso este jueves en estado de alerta máxima ante la amenaza a su seguridad por una posible represalia de Irán tras el ataque atribuido al Ejército israelí contra el consulado iraní en Damasco, que mató a trece personas, entre ellas siete guardias revolucionarios iraníes, en paralelo a la guerra en la Franja de Gaza.

"Nos esperan días complejos"

El Ejército israelí suspendió los permisos de vacaciones a todas las tropas "tras una nueva evaluación de seguridad", el mismo argumento con el que ayer incrementó el personal y número de reservistas que sirven en las fuerzas aéreas, en "alerta máxima" ante la posibilidad de ataques con misiles o drones de Irán o alguna de sus milicias satélites proiraníes en la región, como Hizbulá en Líbano.



"Las Fuerzas de Defensa de Israel están en guerra y la cuestión del despliegue de fuerzas se revisa constantemente según sea necesario", indicó un comunicado castrense sobre estas decisiones que han despertado preocupación entre los israelíes.



Las palabras hoy del jefe de la Inteligencia Militar, Aharon Haliva, tampoco ayudaron a calmar los ánimos: "No es seguro que lo peor ya haya pasado, nos esperan días complejos", afirmó en una reunión con la jerarquía militar.



Poco después, el Ejército tuvo que aclarar que de momento no hay cambios en las instrucciones para la población civil. "No es necesario comprar generadores, almacenar alimentos y retirar dinero de los cajeros automáticos. Actualizaremos inmediatamente cualquier cambio si es de forma oficial y ordenada", tranquilizó el estamento militar en un mensaje a la ciudadanía.

Alteran servicio de GPS

Aunque, como medida de precaución adicional, Israel también comenzó este jueves a alterar deliberadamente el servicio GPS en el centro del país -en la frontera norte y en las comunidades cercanas a Gaza ya ocurre desde hace meses-, para prevenir posibles ataques con misiles o drones en venganza iraní por el bombardeo en Damasco.



Los usuarios de aplicaciones de geolocalización, como Waze, de factura israelí, o Google Maps, verán interferencias y se les reconocerá como que se encuentran en Beirut o El Cairo, algo que puede afectar a otras aplicaciones que utilizan esa función, como las de aviso de sirenas antiaéreas, muy comunes en Israel y más en tiempos de guerra.



Los posibles escenarios para los que Israel se estaría preparando incluyen ataques con misiles y drones por parte de grupos respaldados por Irán en el Líbano, Siria, Irak y Yemen -todos ellos ya han atacado en medio de la actual guerra con Israel-, además de ataques con misiles balísticos directamente desde Irán, algo que aún no se ha producido.



El Gabinete de Guerra tiene previsto reunirse esta noche para abordar, entre otras cosas, la amenaza iraní ante este nuevo escenario regional que se plantea tras el ataque en Damasco.

"El ataque no quedará sin respuesta"

El presidente de Irán, Ibrahim Raisi, lanzó ayer una grave amenaza a Israel, tras el ataque atribuido a este país, en el que murieron altos funcionarios iraníes, entre ellos Mohamed Reza Zahedi, comandante de la Fuerza Quds de Siria y Líbano.



"El ataque no quedará sin respuesta. Los sionistas deben saber que nunca lograrán sus malvados objetivos mediante acciones tan inhumanas", afirmó.



A él se sumó el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, que incluso prometió vengarse de Israel por el ataque a Damasco, señalando que Israel "se arrepentirá", mientras que el embajador de Irán en Siria subrayó que "Israel cruzó las líneas rojas".



El ataque de Israel el lunes en Damasco es el peor golpe al cuerpo militar de élite tras la muerte de Qasem Soleimani, un general iraní que encabezaba la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria hasta que fue asesinado por los EE.UU. en 2020 en un bombardeo en Irak.



La tensión con Irán se eleva en un momento crítico en la frontera norte, donde el intercambio de fuego entre tropas israelíes y la milicia chií libanesa Hizbulá, apoyada por el régimen de los ayatolás, vive su momento de mayor intensidad desde la guerra que ya libraron en 2006.



Desde el 8 de octubre, cuando comenzaron las hostilidades, han muerto unas 370 personas en la frontera, la mayoría en el lado libanés y en las filas de Hizbulá, que ha confirmado unas 250 bajas de milicianos, algunas en Siria. En Israel han muerto 18 personas, diez militares.



El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, aseguró ayer que Israel está "aumentando su preparación" frente a las amenazas provenientes de todo Oriente Medio y ampliando sus operaciones ofensivas contra Hizbulá, que lanza misiles, cohetes, drones o artillería a diario; e Israel responde con bombardeos.

