Puno: Detienen a un hombre por el presunto asesinato de su hijo de 14 años en Pucará

Hombre fue detenido por el presunto asesinato de su hijo de 14 años en Puno
El menor fue trasladado de emergencia a un centro de salud local, donde solo se certificó su muerte. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Según información policial, el intervenido, identificado como Isaías Morales, habría atacado con un cuchillo al menor durante una discusión familiar.

Puno
Un hombre fue detenido por agentes de la Policía Nacional por el presunto delito de parricidio en agravio de su hijo de 14 años, crimen ocurrido en el distrito de Pucará, provincia de Lampa, región Puno.

Según fuentes de la Región Policial Puno, el intervenido -identificado como Isaías Morales, de 44 años- habría atacado con un cuchillo al menor durante una discusión familiar.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hecho ocurrió en un inmueble de la calle Progreso, donde la conviviente del acusado, una mujer de 40 años, relató que sus hijos fueron agredidos por su padre.

Presunto asesino intentó quitarse la vida

El menor fue trasladado de emergencia a un centro de salud local, donde solo se certificó su muerte. En tanto, tras el hecho, su padre intentó quitarse la vida, por lo que permanece bajo custodia policial.

Los pobladores del distrito de José Domingo Choquehuanca, donde vive la familia, expresaron su indignación y dolor por el crimen. La madre solicitó apoyo económico para los trámites funerarios de su hijo y declaró que el ataque fue "una sorpresa muy grande".

El cuerpo del menor, quien era estudiante de tercer grado del Colegio Nacional José Domingo Choquehuanca, fue trasladado a Juliaca para la necropsia, mientras su madre viajó para gestionar su traslado.

Puno Pucará

