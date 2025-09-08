Últimas Noticias
Palestina rechaza y condena "cualquier" ataque contra civiles "palestinos e israelíes"

El ataque tuvo lugar en una intersección de carreteras situada cerca de dos asentamientos israelíes de Jerusalén Este ocupado, donde viven ciudadanos israelíes ultraortodoxos. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ABIR SULTAN
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Mediante un comunicado publicado por la agencia de noticias Wafa, la Autoridad Nacional Palestina expresó su rechazo a todas las formas de violencia y terrorismo independientemente de su origen.

El Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) rechazó y condenó este lunes "cualquier ataque contra civiles palestinos e israelíes" sin hacer referencia explícita al ataque de dos palestinos este lunes en una parada de autobús de Jerusalén que ha dejado seis muertos y una docena de heridos.

"La Presidencia palestina reiteró su firme posición de rechazar y condenar cualquier ataque contra civiles palestinos e israelíes y denunciar todas las formas de violencia y terrorismo independientemente de su origen", apuntó la ANP en un comunicado.

El ataque tuvo lugar en una intersección de carreteras situada cerca de dos asentamientos israelíes de Jerusalén Este ocupado, donde viven ciudadanos israelíes ultraortodoxos.

La ANP destacó en su comunicado, publicado en la agencia de noticias Wafa, que "la seguridad y la estabilidad en la región no se lograrán sin poner fin a la ocupación, detener los actos de genocidio en la Franja de Gaza y detener el terrorismo de los colonos en Cisjordania, incluida Jerusalén ocupada".

En imágenes del ataque compartidas en redes sociales se ve cómo varios ciudadanos ataviados con vestimenta ultraortodoxa corren por entre los coches parados junto a la parada de autobús al escuchar disparos. Tras el incidente, EFE atestiguó cómo al menos uno de los cuerpos iba vestido de esa manera.

Tiroteo

El jefe de personal del servicio de emergencias israelí Magen David Adom, Uri Shaham, explicó por su parte que los palestinos dispararon desde la calle, hiriendo tanto a la gente que esperaba en la parada como a los pasajeros de un autobús.

Los dos atacantes, que según el Ministerio de Exteriores israelí son ciudadanos palestinos, fueron abatidos en el lugar por un soldado y dos civiles armados, antes de que los equipos de emergencias llegaran para asistir a las víctimas.

Además de los seis fallecidos, entre los que hay un ciudadano español de 25 años, los paramédicos trasladaron a 12 heridos al hospital.

El grupo islamista Hamás, que no ha reivindicado el ataque, sí lo ha aplaudido, asegurando que lo han realizado dos "luchadores de resistencia" en Jerusalén, y ha dicho que constituye una "respuesta natural" al genocidio que Israel perpetra en Gaza.

