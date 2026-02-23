Consulado de Perú en México alerta a connacionales a tomar medidas de seguridad tras muerte de 'El Mencho'

El Consulado General del Perú en México emitió una alerta de seguridad dirigida a los ciudadanos peruanos, tanto visitantes como residentes, ante la compleja situación de orden público que se desató en el país norteamericano luego de que las fuerzas armadas abatieran a Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', máximo cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un comunicado en redes sociales, las autoridades consulares peruanas alertaron sobre diversas zonas donde se recomienda a los connacionales extremar las medidas de precaución.

Entre estas áreas se encuentran destinos turísticos y centros urbanos de Jalisco, como Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara; de Baja California, incluyendo Tijuana, Tecate y Ensenada; y de Quintana Roo, abarcando Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum. Asimismo, la alerta se extiende a zonas críticas en los estados de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas.

La sucesos en México han impactado directamente en la movilidad y los servicios y aunque no se ha informado del cierre oficial de aeropuertos, el Consulado de Perú advirtió que los bloqueos de carreteras han afectado las operaciones aéreas, derivando en la cancelación de diversos vuelos nacionales e internacionales en las terminales de Guadalajara y Puerto Vallarta.

Adicionalmente, el consulado peruano reportó que en Puerto Vallarta se han suspendido los servicios de taxi y transporte por aplicaciones, mientras que varias empresas privadas han optado por suspender sus operaciones de manera temporal.



AVISO IMPORTANTE - ALERTA DE SEGURIDAD A CIUDADANOS PERUANOS DE VISITA Y RESIDENTES EN MEXICO pic.twitter.com/FdTWr6ZNfF — Consulado General del Perú en México (@general_peru) February 23, 2026

La Cancillería peruana también se pronunció sobre los acontecimientos en el territorio mexicano. A través de un comunicado manifestó su profundo rechazo a los actos de violencia y expresó su solidaridad con el pueblo, haciendo votos por el pronto restablecimiento del orden público.

Ante el riesgo de nuevos incidentes, el Consulado General recomienda a los peruanos permanecer resguardados en sus domicilios u hoteles y minimizar los traslados que no sean estrictamente necesarios.

Se insta a la comunidad peruana a evitar zonas con presencia o actividad policial, mantenerse alejada de multitudes y seguir estrictamente las instrucciones de las autoridades locales a través de los reportes oficiales y medios de comunicación.

Para casos de emergencia, la oficina consular ha habilitado canales de contacto directo. Los ciudadanos pueden comunicarse al teléfono de emergencia en la Ciudad de México (+52 55 4401 2381), al número asignado para Nuevo León (+52 818 340 4244), o escribir a los correos electrónicos contacto@consuladodelperu.com.mx y peruanosprotegidos@rree.gob.pe.

Hasta el momento, las autoridades diplomáticas han informado que no se registran ciudadanos peruanos afectados de manera directa por los disturbios.

Tras las sucesos del domingo que sumieron a varios estados de México en situaciones de caos y violencia, el gobierno federal ordenó este lunes el despliegue de al menos 2 mil militares adicionales en el estado de Jalisco, donde se abatió al Mencho, para reforzar la seguridad en las calles.