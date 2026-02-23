México envía 2000 militares a Jalisco para reforzar la seguridad en la ciudad tras muerte de 'El Mencho'

Las autoridades informaron que tratar de restablecer las actividades en la ciudad tras la muerte del líder del cartel Jalisco Nueva Generación.

Al menos 2000 elementos más de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) llegaron este lunes a Jalisco (oeste de México) para reforzar la seguridad, tras la jornada de violencia del domingo por la muerte en un operativo militar del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Así lo informó el gobernador del estado, Pablo Lemus.



“Han llegado 2000 nuevos elementos (militares) de la Secretaría de la Defensa Nacional a patrullar las calles de Jalisco. Ya están activos estos elementos. Tenemos a todo nuestro personal de seguridad, de Protección Civil a quienes también les reconozco todo su trabajo en calle", señaló Lemus ante la prensa.



Lemus afirmó que su gobierno está trabajando "fuertemente" en recuperar de forma paulatina la normalidad en el estado.



"El sistema de transporte público poco a poco va recuperando su normalidad. Esperamos que muy pronto, es decir, el día de mañana pueda estar trabajando al 100 % el sistema de transporte público. Los servicios públicos municipales se están dando ya también con normalidad por parte de cada uno de los ayuntamientos", aseveró.

La muerte del Mencho

El domingo, Oseguera Cervantes fue abatido en Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, durante un operativo encabezado por fuerzas federales con apoyo de inteligencia estadounidense.



El gobernador de Jalisco pidió a la población actuar con "mucha seriedad, con mucha prudencia" y recordó que se cancelaron eventos masivos en el estado hasta nuevo aviso, además de la suspensión de clases presenciales.



"Este es un momento de unidad mantenernos trabajando en equipo, que la sociedad vea nuestro compromiso por recuperar la paz y la normalidad en el estado de Jalisco”, apuntó.



Asimismo, exaltó la "coordinación absoluta" con autoridades federales, estatales y municipales porque el objetivo, dijo es "que la ciudadanía recupere su normalidad, la tranquilidad y la paz".

