Senamhi: El Niño Costero 2026 ya se inició y podría intensificarse antes de julio

Grinia Avalos, de la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del Servicios Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), dijo que los efectos directos de El Niño Costero se concentran principalmente en la costa norte y central.

La titular de la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del Servicios Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Grinia Avalos, confirmó que El Niño Costero 2026 ya se encuentra en su fase inicial, tras registrarse desde febrero un incremento sostenido en la temperatura del mar frente al litoral peruano.

"Febrero ya marca el inicio, prácticamente, del Niño Costero 2026 y, según el pronóstico del ENFEN —Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño—, este se va a extender por lo menos hasta noviembre y no se descarta que antes de julio alcance la intensidad moderada", dijo en una entrevista con el programa Conexión de RPP.

Avalos Roldán explicó que, de acuerdo con la explicación técnica, El Niño Costero se define operacionalmente como el "incremento de la temperatura del mar" por encima de 0,5 °C respecto a su promedio, condición que debe mantenerse "por más de tres meses" consecutivos frente a la costa norte del país.

"Sin embargo, por temas precautorios, no podemos esperar a que transcurran tres meses para decirle a la población y a los tomadores de decisiones que estamos en un Niño. Los sistemas de alerta no funcionan así. Los sistemas de alerta funcionan cuando ya hay una inminencia de la ocurrencia del evento y eso es, justamente, lo que está pasando", señaló.

Los efectos directos de El Niño Costero

Aunque el calentamiento del mar se produce frente a la costa norte, los efectos del Niño Costero no se limitan a esa zona, detalló la funcionaria de Senamhi. Precisó que el fenómeno provoca cambios en los patrones de viento —como el debilitamiento de los vientos del sur y el ingreso de vientos del norte— y genera fuertes lluvias.

"Ha pasado antes, Secocha, por ejemplo, fue una respuesta clara al calentamiento del mar de entonces, la activación en Mirave también había una condición prevalente y, definitivamente, El Niño lo que viene a ser es una tropicalización del clima costero, que es particularmente seco, pero, cuando estamos en una condición de El Niño, las lluvias son, digamos, la principal manifestación de este evento", declaró.

Grinia Avalos sostuvo que los efectos directos de El Niño Costero se concentran principalmente en la costa norte y central. Al otro lado de la cordillera, añadió, las lluvias actuales responden al periodo estacional más húmedo del año (enero, febrero y marzo), aunque la presencia de El Niño puede "exacerbar" las precipitaciones en la vertiente occidental (desde Tumbes hasta Tacna).

"Pero cuando el ENFEN dice que, en los siguientes meses es probable que vaya a una intensidad moderada, no significa que las lluvias van a continuar de manera torrencial, porque ya no es temporada de lluvias. Pero sí va a haber incidencia en las temperaturas del aire. Por lo tanto, vamos a tener un otoño y un invierno más cálido de lo normal en la costa", concluyó.