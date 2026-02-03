Rusia pone fin a la tregua y reanuda ataques contra la infraestructura energética ucraniana

La pausa de algunos días en los bombardeos rusos terminó justo antes de la llegada a Ucrania del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Rusia reanudó en la noche del lunes 2 al martes 3 de febrero sus ataques contra territorio ucraniano, poniendo fin a la tregua anunciada la semana pasada sobre las infraestructuras de energía.

Las defensas aéreas ucranianas lograron derribar durante la pasada madrugada 38 de los 72 misiles lanzados por Rusia en un nuevo ataque masivo, según el parte diario de la Fuerza Aérea de Ucrania. De los proyectiles disparados, 32 eran misiles balísticos Iskander-M o S-300, de los cuales 11 Iskander-M fueron interceptados.

Además, Rusia empleó 450 drones, de los que 412 fueron neutralizados. El resto impactó en 27 puntos distintos del país, sin que la Fuerza Aérea ucraniana precisara sus localizaciones.

Las temperaturas descendieron a primera hora del martes hasta –17 °C en Kiev, la capital, donde los ataques dejaron dos personas heridas, según las autoridades locales.

“Los rusos decidieron golpear Kiev en medio de un frío glacial”, declaró el jefe de la administración militar de la ciudad, Tymur Tkachenko.

Mientras que en la segunda ciudad del país Járkiv, con –23 °C, otras dos personas resultaron heridas en un ataque nocturno.

Hasta el 1 de febrero, el Kremlin se había comprometido a abstenerse de atacar Kiev y la red energética ucraniana, tras aceptar una solicitud del presidente estadounidense Donald Trump, en vísperas de la reanudación de conversaciones tripartitas en Abu Dabi.

Representantes de Rusia y Ucrania, con la mediación de Estados Unidos, se reunirán por segunda vez el miércoles 4 y el jueves 5 de febrero en Abu Dabi, según informó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la red social X. La cita estaba inicialmente prevista para el domingo.

Ese mismo día, Zelenski afirmó que Ucrania está “lista para conversaciones sustanciales” que conduzcan a “un final real y digno de la guerra”.

Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, el 24 de febrero de 2022, cerca de 15 000 civiles ucranianos han muerto y 40.600 han resultado heridos, según un informe de la misión de vigilancia de los derechos humanos de la ONU en Ucrania (HRMMU), publicado a principios de enero.

El documento señala además que 2025 fue el año más mortífero desde 2022, con más de 2 500 civiles fallecidos, en un contexto marcado por bombardeos que provocaron en Kiev cortes de calefacción de una gravedad y duración sin precedentes.

Zelenski: "sin presión a Rusia no terminará la guerra"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reprochó este martes al Kremlin haber elegido el periodo más frío en décadas en Ucrania para reanudar los ataques contra el sistema energético del país y subrayó que, sin un aumento de la presión internacional sobre Rusia, no será posible poner fin a la guerra.

“Sin presión sobre Rusia, esto no terminará. Ahora mismo Moscú elige el terror y la escalada, y por eso se requiere la máxima presión”, afirmó Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales, en referencia al ataque nocturno en el que, según el mandatario.

El líder ucraniano reiteró además su llamamiento a los aliados para que envíen más sistemas de defensa aérea, con el fin de proteger al país de ataques como el de la pasada madrugada.

Por su parte, el primer ministro ucraniano, Denís Shmyhal, informó de que el ataque alcanzó centrales termoeléctricas que suministran energía a Kiev, Járkiv y Dnipró, tres de las ciudades más pobladas de Ucrania.

"Alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra requerirá decisiones difíciles": Mark Rutte

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llegó este martes a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Zelenski indicó que, junto a Rutte, rindieron homenaje a los soldados ucranianos caídos en la Plaza de la Independencia, ante el Monumento a la Memoria Nacional, donde subrayó el “respeto eterno” y la “gratitud permanente” por su sacrificio. El mandatario afirmó que preservar la memoria de los héroes caídos es un deber nacional.

Rutte afirmó que el programa PURL (la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania, un mecanismo coordinado por la Alianza para canalizar y priorizar la ayuda militar) suministra el 90 % de los misiles de defensa aérea utilizados por Ucrania. El jefe de la OTAN advirtió también que alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra requerirá decisiones difíciles.

En Belgorod, 21 civiles han muerto por ataques ucranianos en 2026

Por parte de Rusia, el gobernador local, Viacheslav Gladkov, denunció que en la región fronteriza rusa de Belgorod han muerto 21 civiles por ataques ucranianos en lo que va de año, y anunció medidas adicionales para reforzar la seguridad en este territorio.

“En las zonas fronterizas de la región de Belgorod la situación sigue siendo extremadamente compleja. Desde comienzos de año, desde el 1 de enero de 2026, lamentablemente han muerto 21 civiles y 98 personas han resultado heridas, entre ellas seis menores de edad”, escribió Gladkov en su canal de Telegram.

El gobernador afirmó que, en comparación con el mismo periodo del año pasado, el número de víctimas se ha multiplicado por diez.

“Ayer me reuní con mandos militares y esta mañana con nuestras unidades ‘BARS-Belgorod’ y ‘Orlan’, así como con dirigentes de los municipios fronterizos y representantes del Ministerio de Defensa. Vamos a reforzar las defensas y a adoptar lo antes posible medidas adicionales para garantizar la seguridad”, añadió.

Belgorod y Kursk figuran entre las regiones rusas más afectadas por ataques ucranianos desde el inicio de la guerra. Kursk fue parcialmente ocupada tras una incursión en agosto de 2024.